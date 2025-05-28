Türkiye, NAFSA Fuarı'nda Beğeni Topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye, NAFSA Fuarı'nda Beğeni Topladı

28.05.2025 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye pavilyonu, NAFSA fuarında yüksek ilgi gördü. 53 üniversite ve 4 kamu kurumu katıldı.

ABD'de düzenlenen ve dünyanın en kapsamlı yükseköğretim fuarı özelliğine sahip Uluslararası Eğitimciler Birliği (NAFSA) fuarında Türkiye pavilyonu beğeni topladı.

Dünyanın en kapsamlı yükseköğretim fuarı özelliğine sahip NAFSA fuarı, 27-30 Mayıs'ta San Diego Kongre Merkezi'nde 100'den fazla ülkeden öğrencileri ve profesyonelleri bir araya getiriyor.

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Diego kentinde düzenlenen NAFSA fuarı kapsamında Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı organizasyonda 53 üniversitenin ve 4 kamu kurumunun iştirak ettiği Türkiye pavilyonuna çok sayıda katılımcı ilgi gösterdi.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, "Türkiye olarak NAFSA fuarına ilk defa bu kadar büyük pavilyon ve yüksek ilgi düzeyiyle katılım sağladık. Türkiye Ulusal Ajansı, 22 yıldır Erasmus+ programını yürütmekte ve yılda 50 bini aşkın genci, öğrenciyi, akademisyeni ve diğer vatandaşlarımızı yurt dışına eğitim, gönüllülük ve staj için göndermektedir." ifadelerini kullandı.

Yükseköğretimde Türkiye'yi "dünyanın kalbi" haline getirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Astarcı, "Dışişleri Bakanımızın vizyonu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle Türkiye Yüzyılı'na yakışır katılım sağladık, tam manasıyla çıkarma yaptık." dedi.

Astarcı, ülkedeki üniversitelerin NAFSA fuarında Türkiye pavilyonu çatısı altında uluslararası ağlarını ve akademik işbirliklerini genişletme fırsatı elde ettiğini, Türkiye'nin eğitim kalitesini yükseköğretim alanındaki en kapsamlı platformda temsil ettiğini aktardı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) da fuara iştirak ettiğini vurgulayan Astarcı, Türkiye'nin bundan sonra da Türkiye Ulusal Ajansı aracılığıyla her yıl gerek ABD'de gerek Avrupa'daki fuarlara katılım göstereceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Güncel, Kültür, Eğitim, Dünya, Diego, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, NAFSA Fuarı'nda Beğeni Topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esad rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya’da gözaltına alındı Esad rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya'da gözaltına alındı
Rusya’dan gözdağı gibi tatbikat Baltık Denizi’nde sular ısınıyor Rusya'dan gözdağı gibi tatbikat! Baltık Denizi'nde sular ısınıyor
Samsunspor yönetiminden öğrenci taraftarlarına müjdeli haber Samsunspor yönetiminden öğrenci taraftarlarına müjdeli haber
Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak
Yatırımcılar Papara’dan paralarını alabilecek mi MB’den açıklama var Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
ABD’den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek ABD'den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek
Rusya: Ukrayna’ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz Rusya: Ukrayna'ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
Galatasaray’ın yıldızı 3 yıl sonra milli takıma çağrıldı Galatasaray'ın yıldızı 3 yıl sonra milli takıma çağrıldı
Eşini ütüyle öldüren adamdan skandal savunma Eşini ütüyle öldüren adamdan skandal savunma
Melih Mahmutoğlu’ndan üstü açık otobüste Galatasaray’a gönderme Melih Mahmutoğlu'ndan üstü açık otobüste Galatasaray'a gönderme

14:19
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
14:10
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
13:38
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı’na bomba yağdırdı
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı
12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
21:40
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
21:29
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
21:19
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
20:28
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 15:24:00. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye, NAFSA Fuarı'nda Beğeni Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.