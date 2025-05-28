Türkiye, NAFSA Fuarı'nda Beğeni Topladı

ABD'de düzenlenen ve dünyanın en kapsamlı yükseköğretim fuarı özelliğine sahip Uluslararası Eğitimciler Birliği (NAFSA) fuarında Türkiye pavilyonu beğeni topladı.

Dünyanın en kapsamlı yükseköğretim fuarı özelliğine sahip NAFSA fuarı, 27-30 Mayıs'ta San Diego Kongre Merkezi'nde 100'den fazla ülkeden öğrencileri ve profesyonelleri bir araya getiriyor.

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Diego kentinde düzenlenen NAFSA fuarı kapsamında Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı organizasyonda 53 üniversitenin ve 4 kamu kurumunun iştirak ettiği Türkiye pavilyonuna çok sayıda katılımcı ilgi gösterdi.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, "Türkiye olarak NAFSA fuarına ilk defa bu kadar büyük pavilyon ve yüksek ilgi düzeyiyle katılım sağladık. Türkiye Ulusal Ajansı, 22 yıldır Erasmus+ programını yürütmekte ve yılda 50 bini aşkın genci, öğrenciyi, akademisyeni ve diğer vatandaşlarımızı yurt dışına eğitim, gönüllülük ve staj için göndermektedir." ifadelerini kullandı.

Yükseköğretimde Türkiye'yi "dünyanın kalbi" haline getirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Astarcı, "Dışişleri Bakanımızın vizyonu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle Türkiye Yüzyılı'na yakışır katılım sağladık, tam manasıyla çıkarma yaptık." dedi.

Astarcı, ülkedeki üniversitelerin NAFSA fuarında Türkiye pavilyonu çatısı altında uluslararası ağlarını ve akademik işbirliklerini genişletme fırsatı elde ettiğini, Türkiye'nin eğitim kalitesini yükseköğretim alanındaki en kapsamlı platformda temsil ettiğini aktardı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) da fuara iştirak ettiğini vurgulayan Astarcı, Türkiye'nin bundan sonra da Türkiye Ulusal Ajansı aracılığıyla her yıl gerek ABD'de gerek Avrupa'daki fuarlara katılım göstereceğini bildirdi.