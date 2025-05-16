Türkiye\'nin Aile Günü Etkinliği Brüksel\'de Yapıldı

Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğu, Uluslararası Aile Günü vesilesiyle Belçika'daki Türk toplumuna yönelik bir etkinlik düzenledi.

Brüksel Büyükelçiliği'ndeki Dursun Aksoy Toplantı Salonu'nda yapılan etkinliğin açılışında Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2025 Aile Yılı kapsamındaki faaliyetleri ve kampanyaları hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte Belçika'da öğrenim görmüş klinik psikologlar Rümeysa Deniz ve Neslihan Akyol konuşmacı olarak yer aldı.

Belçika Türk toplumundan bireyler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı söyleşide, ailenin geleceği şekillendirmedeki rolü ve önemi konularında görüş alışverişi yapıldı.