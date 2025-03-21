Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde kadınlara yönelik sahur etkinliği düzenlendi

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde ramazan ayı vesilesiyle kadınlara yönelik bir sahur programı düzenlendi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in eşi Hala Erciyes'in ev sahipliğinde düzenlenen sahur etkinliğine Yunanistan'da görevli yabancı büyükelçilerin ve Yunan üst düzey bürokratların eşlerinin de dahil olduğu yaklaşık 70 davetli katıldı.

Hala Erciyes, etkinlikte yaptığı konuşmada, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu canlandırdığını kaydederek, başta Filistin olmak üzere tüm dünyada barış, huzur ve anlayışın hakim olmasına ilişkin temennisini dile getirdi.

Dünya Kadınlar Günü'nün bu sene ramazan ayına denk geldiğine dikkati çeken Erciyes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, bilimde, sanatta, siyasette, ekonomide ve hayatın her alanında kadınların varlığıyla yükseldiğine ve kadınların yalnızca bir gün değil, her gün güçlü olması için gayret edildiğine işaret eden sözlerini hatırlattı.

Ut dinletisinin de yapıldığı sahur etkinliğinde konuklara Türk mutfağı tanıtıldı.