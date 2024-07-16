Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri'ne kitap hediye etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yayımladığı " Azerbaycan'ın Sırları" adlı kitap, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'e takdim edildi.
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir İşbilir, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'i ziyaret etti.
Anadolu Ajansı (AA) Asya Kafkasya Haberleri Müdürü Tolga Özgenç'in de hazır bulunduğu ziyarette, Türkiye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki ilişkiler müzakere edildi.
İşbilir, ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un imzaladığı "Azerbaycan'ın Sırları" kitabını Hacıyev'e takdim etti. Kitabı inceleyen Hacıyev, Altun'a ve İşbilir'e teşekkürlerini iletti.
"Azerbaycan'ın Sırları" kitabında, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği ile Azerbaycan kültürü anlatılıyor.
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