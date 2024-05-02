Türkiye\'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan\'da yeni hükümeti tebrik etti

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Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan'da güvenoyu alarak göreve başlayan hükümeti tebrik etti.

Aksoy, Sırbistan'da 17 Aralık 2023'te yapılan erken genel seçimden 139 gün sonra Milos Vucevic başbakanlığında kurulan yeni hükümetin Sırbistan Ulusal Meclisi'ndeki yemin törenine katıldı.

Büyükelçi Aksoy, X'ten yaptığı açıklamada, yemin törenine katılarak kabine üyelerini tebrik ettiğini belirtti.

Aksoy, Türkiye ve Sırbistan ikili ilişkilerini her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Sırbistan'da 17 Aralık 2023'te yapılan erken genel seçimde Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği, 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan Durmamalı" ittifakı, oyların yüzde 46'sını alarak zafer kazanmıştı.