Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan'da yeni hükümeti tebrik etti - Son Dakika
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Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan'da yeni hükümeti tebrik etti

Türkiye\'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan\'da yeni hükümeti tebrik etti

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan'da güvenoyu alarak göreve başlayan hükümeti tebrik etti. Aksoy, Sırbistan Ulusal Meclisi'ndeki yemin törenine katılarak kabine üyelerini tebrik etti ve Türkiye ile Sırbistan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine kararlı olduklarını ifade etti.

02.05.2024 23:01
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Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan'da güvenoyu alarak göreve başlayan hükümeti tebrik etti.

Aksoy, Sırbistan'da 17 Aralık 2023'te yapılan erken genel seçimden 139 gün sonra Milos Vucevic başbakanlığında kurulan yeni hükümetin Sırbistan Ulusal Meclisi'ndeki yemin törenine katıldı.

Büyükelçi Aksoy, X'ten yaptığı açıklamada, yemin törenine katılarak kabine üyelerini tebrik ettiğini belirtti.

Aksoy, Türkiye ve Sırbistan ikili ilişkilerini her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Sırbistan'da 17 Aralık 2023'te yapılan erken genel seçimde Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği, 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan Durmamalı" ittifakı, oyların yüzde 46'sını alarak zafer kazanmıştı.

Kaynak: AA

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