Türkiye\'nin Berlin Büyükelçiliğinde Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle etkinlik düzenlendi.
Berlin Başkonsolosluğu tarafından Büyükelçilik binasında düzenlenen etkinlikte, Almanya'ya gelen ilk nesil Türk kadınlarını anlatan "Öncü Kadınlar" adlı fotoğraf sergisi açıldı.
Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, kadınların tarih boyunca verdiği mücadeleyi övdü.
Kadın haklarına verilen desteğin ve onların mücadelesini sürdürmenin önemli olduğunu ifade eden Şen, Atatürk'ün de kadınlara çok önem verdiğini ve toplumsal yaşama aktif katılımlarını teşvik ettiği hatırlattı.
Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının birçok Avrupa ülkesinden önce verildiğine işaret eden Şen, bununla her zaman övündüklerini kaydetti.
Türk kadınının 100 yıl içinde geldiği konumu da anlatan Şen, Türkiye'nin kadınların yaşamda aktif olmaları konusunda çok iyi bir konumda bulunduğunu belirtti.
Şen, Dışişleri Bakanlığında toplam 82 kadın Büyükelçi olduğunu sözlerine ekledi.
Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da kadınların baş tacı olduğunu belirterek, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Neşet Ertaş'ın "Kadınlar insandır biz ise insanoğlu" sözüyle konuşmasına başlayan Şanlı, Berlin'de yaşayan Türk kadınlarının, bulunduğu toplumda, sosyoekonomik hayatın birçok noktasında, pek çok sektörde, müstesna konumlarda, özgüvenli ve güçlü biçimde yer aldığını, Türk kadınını en iyi biçimde temsil ettiklerini söyledi.
Almanya'ya birinci nesil olarak çalışmaya gelen kadınlara seslenen Şanlı, "Bilmenizi isterim ki, biz yıllar sonra bile, hala sizlerin maneviyatından ve hikayelerinden çıkarttığımız derslerle sizlerin açtığı yoldan serüvenimize devam ediyoruz. İyi ki vardınız, iyi ki varsınız." dedi.
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