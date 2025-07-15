Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, "15 Temmuz darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, emniyet güçlerimizin ve Türk halkının kararlı duruşuyla sonuçsuz bırakılmıştır." dedi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği çalışanları, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü, TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü, Türk Kızılay, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi yetkilileri, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği yönetimi ve vatandaşlar katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Ökem, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle aziz şehitlerimizi anmak ve kahraman milletimizin demokrasi mücadelesini hatırlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ökem, Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan FETÖ mensuplarının 15 Temmuz gecesi Türkiye'de devlet kurumlarını ele geçirmeyi hedeflediğini anımsatarak, "15 Temmuz darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, emniyet güçlerimizin ve Türk halkının kararlı duruşuyla sonuçsuz bırakılmıştır. Darbe girişiminden bu yana geçen süre zarfında, yargı süreçleri işletilmiştir. Faillerin adalet önünde hesap vermeleri sağlanmıştır. Terör örgütünün devlet kurumları bünyesindeki şebekeleri çökertilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ökem, FETÖ'nün yabancı ülkelerdeki yapılanmalarının ortadan kaldırılması amacıyla mücadelenin sürdüğünü kaydetti.

"Zaferin Adı Türkiye" temalı fotoğraf sergisi düzenlendi

Öte yandan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Zaferin Adı Türkiye" temalı fotoğraf sergisi düzenlendi.

Anma programıyla devam eden etkinlikte, TRT tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimini anlatan film gösterildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ökem, buradaki konuşmasında, FETÖ'nün dış bağlantıları bulunan organize bir casusluk yapılanması olduğunu söyledi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 15 Temmuz darbe girişiminin sadece Türkiye'nin değil, tüm Türk dünyasının tarihinde derin izler bırakan kara bir gün olduğunu ifade etti.

Ceylan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şehitleri rahmet, gazileri minnetle andı.