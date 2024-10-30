Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenledi

Türkiye\'nin BM Daimi Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenledi

NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

30.10.2024 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

New York'taki Türkevi'nde Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona BM Genel Sekreter Yardımcıları, daimi temsilciler, diplomatlar ve Türk-Amerikan toplumundan davetliler katıldı.

Resepsiyon İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yurt dışı misyonlarına gönderdiği video mesajının gösterimiyle başladı.

Büyükelçi Yıldız, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in, Türk halkı için sayıda çok anlamı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet herkesi kapsayan ulusal kimlik ve güçlü bir tarih, coğrafya ve kültüre dayalı özgüveni temsil eder. Tam bağımsızlık özgürlük, ulusal egemenlik, insan hakları, eşitlik ve kadınların güçlendirilmesi anlamlarını taşır. Kendi kendine yetme, ekonomik, sosyal ve endüstriyel gelişim demektir. Cumhuriyet aynı zamanda eğitim, sağlık ve kamu hizmetlerine erişimdir. Son olarak da Cumhuriyet, hukukun üstünlüğü, iyi yönetişim, akılcılık ve sürdürebilir kalkınmayı önceleyen bölünmez, demokratik, laik ve barışçıl devlet demektir."

Yıldız, benzersiz acılara neden olan ihtilaflar karşısında sessiz kalmanın kabul edilemez olduğunu belirterek "Barış ve diplomasi tüm zorluklara rağmen önceliklendirilmelidir." dedi.

Türkiye'nin artan küresel erişimiyle sınamalarla mücadele konusunda aktif ve yapıcı angajmanını sürdüreceğinin altını çizen Yıldız, bunu insanlığın menfaati için uluslararası toplumun tüm üyeleriyle işbirliği, dayanışma ve karşılıklı saygıyla yürütmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:54 İnsanlık dışı zulüm Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler
16:49 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
16:17 Kerem Kınık’ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
16:13 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:40 Japonya’da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti Japonya'da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 17:56:22. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.