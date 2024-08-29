Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir resepsiyon verdi.

29.08.2024 19:46
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Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir resepsiyon verdi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği rezidansında Büyükelçi Dr. Mustafa Göksu ve Türkiye'nin Doha Askeri Ataşesi Albay Ali Çetin'in ev sahipliğindeki resepsiyona, Katar Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral Abdullah Al Mazrouhi, Katar Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanı Yusuf Şahin Al Duveyri, Katar Silahlı Kuvvetleri Uluslararası İşbirliği Genel Müdürü Tuğgeneral Abdulaziz Al Sulaiti'nin yanı sıra ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerinin büyükelçileri, Türk vatandaşları, elçilik çalışanları, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Tören şehit ve gaziler için yapılan saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının çalınması ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Göksu, Türk milletinin Büyük Zafer'inin 102. yıl dönümünü kutlamak üzere etkinliğe katılan misafirlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, 30 Ağustos Büyük Zaferi'nin ülke için haklı bir özgürlük ve bağımsızlık savaşı olduğunu ve neticede tarihi bir askeri başarı elde edildiğini ifade etti.

Bu anlamlı günün tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Göksu, " 30 Ağustos, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğe olan sarsılmaz inancının, vatan sevgisinin ve direniş ruhunun en parlak sembollerinden biridir." dedi.

Göksu, 30 Ağustos'un sadece askeri bir zafer olmadığına dikkati çekerek, "Bundan tam 102 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan Büyük Taarruz sadece askeri bir zafer değil aynı zamanda milletimizin bağımsızlık iradesinin tüm dünyaya ilanı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Askeri Ateşe Çetin de 30 Ağustos'un yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "30 Ağustos'u, Türk milleti için bir yaşam mücadelesi ve bir dönüm noktası olması nedeniyle, modern Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olarak kutluyoruz. Başta ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Tören, Türkiye'nin savunma ve askeri gücü hakkında Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan video gösteriminin ardından konuklara Türk mutfağından yemeklerin ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Türkiye, Doha, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı - Son Dakika

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