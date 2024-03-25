Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağının inşaatı sürüyor
Giresun'da önümüzdeki yıl hizmete girmesi beklenen balıkçı barınağı bölgenin su ürünleri merkezi olacak
GİRESUN - Giresun'un Uzuncakum mevkiinde 2021 yılında yapımına başlanan Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı projesinin yüzde 60'lık kısmının tamamlandığı ve 2025 yılında hizmete gireceği belirtildi.
Giresun'un Uzuncakum mevkiinde 85 bin metrekarelik alan içerisinde inşası devam eden projeyle ilgili bilgi veren Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, balıkçı barınağı ve limanının ana mendireğinin 935 metre, tali mendireğin 260 metre, rıhtım uzunluğunun 768 metre, çekek yerinin ise 360 metre büyüklüğünde olacağını söyledi.
Proje tamamlandığında, sadece Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı değil aynı zamanda çok önemli bir ticaret merkezi haline de geleceğini kaydeden Belediye Başkanı Şenlikoğlu, "Deniz altındaki kısmı 5 metreye kadar olan ve farklı boyutlardaki her tür balıkçı teknesinin barınabileceğini bir rıhtıma sahip olacak proje tamamlandıktan sonra 40 bin metrekarelik kısımda yapılacak balık hali ve soğuk hava depolarıyla bölgenin su ürünleri merkezi olacak. Burası nitelik itibariyle Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı olacak diyoruz ama, bunu sadece rıhtım ve kapasite büyüklüğü olarak söylemiyoruz, aynı zamanda bir ticaret merkezi haline dönüşecek bir yer. Projenin yapımına ayrılan 85 bin metrekarelik alan üzerinde yaklaşık 40 bin metre karelik alana soğuk hava depoları ve bir balık hali de oluşturulacak. Proje başladığında 160 milyon lira civarındaydı ama artan maliyetler nedeniyle proje maliyetinin de bu rakamların çok üzerine çıktığını düşünüyorum" dedi.
Barınağın ticaret merkezi haline geleceğini de kaydeden Başkan Şenlikoğlu, "Bölge olarak, konum ve nitelik olarak gerçekten güzel bir şekilde inşa edilen bu proje. Aynı zaman şehrimizin ticaretine ve geneline olumlu yansıyacak bir ticaret merkezi haline gelecek. Şu anda çalışmaların yaklaşık yüzde 60'ı tamamlanmış durumda, geriye kalan kısmı da inşallah 2025 yılına kadar tamamlanıp bitirilecek. Biliyorsunuz, Karadeniz'in balığı çok özel ve lezzetli, bu saatten sonra Karadeniz'den çıkan su ürünleri ve balıklar artık Giresun'dan dünya mutfağına servis edilecek, Giresunumuzu bir anlamda balık ticaretinin merkezi haline getirecek" diye konuştu.
Deniz turizmini için marina projesi
Bir sahil kenti olan Giresun'un denizden turizm alanında da faydalanmak adına yat limanı projesi olduğunu da açıklayan Başkan Şenlikoğlu, "Giresun'un çıkış noktalarının başında turizm geliyor. Bu anlamda biz de şehir merkezinde bir turizm altyapısı oluşturmayı planlıyoruz. Bunun da başlıca unsurlarından birisi deniz. Yayla, gastronomi, tarihimiz var ama denizle bağımızı kesmemiz söz konusu olamaz çünkü turizmin de çıkış noktalarından birisi deniz. Biz de bu anlamda- Aksu sahilininim batı tarafındaki koya marina yapmayı projelendirdik. Burası sadece marina değil, turizminde altyapısı olacaktır. İçerisinde yeşil alanları, Alışveriş Merkezleriyle tekne bağlama alanlarıyla bir turizm destinasyon alanı haline getirilecektir. Şunu da ifade etmek lazım geçtiğimiz dönem çevreci bir belediyecilik yaparak, Aksu bölgesindeki 40 yıllık çöp döküm alanının birinci etabını boşaltarak rekreasyon alanına çevirdik, oranın karşısında bir marina düşünüyoruz ki Giresun Adası ve marina güzel bir turizm altyapısı oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.
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