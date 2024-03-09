'Türkiye'nin en büyük bayrağı' Samsun semalarında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

'Türkiye'nin en büyük bayrağı' Samsun semalarında

Samsun-Ankara karayolu üzerinde bulunan ve 2 bin metrekarelik boyutuyla 'Türkiye'nin en büyük bayrağı' olma özelliğini taşıyan dev Türk bayrağı, yoldan geçen herkesin göğsünü kabartıyor. Bayrağı göründe duran vatandaşlar, devasa bayrakla hatıra fotoğrafı çektiriyor.

09.03.2024 23:42  Güncelleme: 00:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Türkiye'nin en büyük bayrağı' Samsun semalarında

SAMSUN - Samsun- Ankara karayolu üzerinde bulunan ve 2 bin metrekarelik boyutuyla "Türkiye'nin en büyük bayrağı" olma özelliğini taşıyan dev Türk bayrağı, yoldan geçen herkesin göğsünü kabartıyor. Bayrağı göründe duran vatandaşlar, devasa bayrakla hatıra fotoğrafı çektiriyor.

116 metrelik direk uzunluğu ve 2 bin metrekarelik bayrak genişliği ile Türkiye'de en büyük bayrak Samsun'un Kavak ilçesinde bir akaryakıt istasyonunu hemen yanı başında dalgalanıyor. Büyüklüğü ile adeta baş döndüren bayrak vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. 430 kilogram ağırlığındaki bayrağı görenler gururlanıyor. Yoldan geçen sürücüler bayrağın yanında durarak fotoğraf çektiriyor. Her 3 ayda bir bakımı yapılan bayrak yıprağından terzi tarafından onarılıyor. Paraşüt kumaşından yapılan al bayrak nazlı nazlı dalgalanmaya devam ediyor.

"Türk halkı ve yabancılarda dahil olmak üzere baya memnunlar"

Bayrağın bulunduğu akaryakıt istasyonunun müdürü Sadık Aslan, "Yakıt almak için gelenler müşterilerimiz veya yoldan geçen vatandaşlar bayrağı görmek için duruyorlar. Kendi sosyal medyalarında veya kendi aralarında paylaşım yapmak için fotoğraf çektiriyorlar. Türk halkı ve yabancılar da dahil olmak üzere baya memnunlar. Bakımı ise profesyonel makinemiz var. Terzimiz var. Bayrağı indiriyoruz. Dubalarla önlem alıyoruz, kimse basmasın diye. Terzi dikiyor ve rüzgar olmadığı zamanlarda göndere çekiyoruz. Havada süzüldüğü zaman insan gururlanıyor. İnsanlar gördükleri zaman geliyorlar ve bu katkıdan dolayı teşekkür ediyorlar. Bayrağımızın ağırlığı 430 kilogram ve içinde makine var. Vinç ile kaldırıp indiriyoruz. 3 ayda bir yeniliyoruz" dedi.

Bayrakla fotoğraf çektiren bazı vatandaşlar ise devasa bayrağa yapanlara teşekkür ettiklerini, Samsun-Ankara karayolundan geçerken bayrağı görüp durduklarını ve gurur duyduklarını söylediler.

Bakanlık da paylaştı

İçişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından "Türkiye'nin en büyük bayrağı Kavak'ta dalgalanıyor" şeklinde bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Samsun ili Kavak ilçemizde 2 bin metrekarelik Türkiye'nin en büyük bayrağı dalgalanıyor. Samsun-Ankara karayolu üzerinde bulunan Türk Bayrağı'nın alt kısmında ise ay-yıldız şeklinde bir mescit bulunuyor. Bayrağımız, gökyüzünde dalgalanarak milletimizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini simgeler. Bu bayrak dalgalandıkça bu ülke hep var olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Samsun, Ankara, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin en büyük bayrağı' Samsun semalarında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sarıyer'de motosikletle ticari taksi çarpıştı, 2 kişi yaralandı
    00:35 Sarıyer'de motosikletle ticari taksi çarpıştı, 2 kişi yaralandı

    Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında motosikletle ticari taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet alev aldı ve içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yangın tüpüyle müdahale edilen motosikletin yanması itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ticari taksi şoförü ise emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Mersin'de Kur'an-ı Kerim'i yırtan şüpheli yakalandı
    00:25 Mersin'de Kur'an-ı Kerim'i yırtan şüpheli yakalandı

    Mersin'de sosyal medya hesaplarında paylaşılan Kur'an-ı Kerim'in yırtıldığı görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, olayın 4 Mart'ta K.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli yakalanarak yasal işlemlere başlanmıştır.

  • Kayseri'de Polis Tarafından Düzenlenen Huzur Uygulamasında 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
    00:25 Kayseri'de Polis Tarafından Düzenlenen Huzur Uygulamasında 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

    Kayseri'de polis tarafından düzenlenen huzur uygulamasında, 28 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 247 personel ve 51 ekip ile gerçekleştirilen uygulamada, 1642 kişi sorgulandı. Ayrıca, 51 metruk bina, 78 umuma açık yer, 39 iş yeri, 6 terminal ve 279 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda, kimliği olmadığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli de yakalandı.

  • Kayseri'de düzensiz göçle mücadele operasyonunda 28 kimliksiz yabancı yakalandı
    00:21 Kayseri'de düzensiz göçle mücadele operasyonunda 28 kimliksiz yabancı yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında bin 642 kişi sorgulanırken, 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca 11 aranan kişi de gözaltına alındı.


23:23 İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Son seçimim’’ çıkışına tepki İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Son seçimim'' çıkışına tepki
22:38 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya Suriyeliler mi girdi içeri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?
21:48 Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti
21:23 LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor? Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu
18:31 Samsun Bafra’da silahlı kavga: 1 ölü Samsun Bafra'da silahlı kavga: 1 ölü
00:17 F-35A, nükleer silah taşıma onayı alan ilk 5. nesil savaş jeti oldu F-35A, nükleer silah taşıma onayı alan ilk 5. nesil savaş jeti oldu
23:48 Çağla Şikel’in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi
21:45 Şota Arveladze, Fatih Karagümrük’ün teknik direktörlüğünden ayrıldı Şota Arveladze, Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünden ayrıldı
20:15 GKRY’deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı GKRY'deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı
19:50 Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
19:21 Kent lokantaları polemiği Murat Kurum “Ben olsam utanırım“ dedi, İmamoğlu “Allah akıl versin“ diyerek yanıt verdi Kent lokantaları polemiği! Murat Kurum "Ben olsam utanırım" dedi, İmamoğlu "Allah akıl versin" diyerek yanıt verdi
19:19 Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama
18:52 Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti
18:43 Muğla’da CHP’li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında gerginlik Muğla'da CHP'li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 00:35:51. #1.13#
SON DAKİKA: 'Türkiye'nin en büyük bayrağı' Samsun semalarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement