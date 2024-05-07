Türkiye'nin en soğuk ili olan Bolu'da ürünler yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin en soğuk ili olan Bolu'da ürünler yandı

Geniş Video İzle

Geçtiğimiz gün sıfırın altında ölçülen 6,4 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olan Bolu'da ağaçlardaki meyveler ve toprakta ekili mahsuller soğuktan yandı. Mudurnu ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye düşerek meyve ve sebzelerin zarar görmesine neden oldu. Bu durum, ilçede meyve ve sebze üretiminin azalacağı anlamına geliyor.

07.05.2024 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en soğuk ili olan Bolu'da ürünler yandı

BOLU - Geçtiğimiz gün sıfırın altında ölçülen 6,4 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olan Bolu'da ağaçlardaki meyveler ve toprakta ekili mahsuller soğuktan yandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1740 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk ili sıfırın alında 6,8 dereceyle Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezi olarak kayıtlara geçti. Bolu'nun ilçelerinde de soğuk hava etkili oldu. Soğuk hava nedeniyle Mudurnu ilçesinde ağaçlardaki meyveler ve toprakta ekili olan mahsuller soğuktan yandı.

Bu yıl ilçe genelinde meyvelerin az olacağını ifade eden Mudurnu Ziraat Odası Başkanı Sinan Keskin, "Meteorolojinin tahminleri doğru çıktı. Mudurnu'da hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece oldu. Soğuk sonucunda da bağlarımız, ceviz ağaçlarımız, eriklerimiz, kiraz ve vişnelerimiz dahil olmak üzere çoğu meyve ve sebzelerimiz zarar görmüş durumda. Bu sene meyve sebze yiyemeyeceğiz gibi gözüküyor" dedi.

Bahçesindeki ürünlerin soğuktan yandığını ifade eden Yunus Boztimur ise "Gece saatlerinde uyandım. Ağaçların soğuktan yanacağını tahmin ettim. Ateş yaksan yakamazsın. Ceviz, erik ve üzüm bağları gitti. 3 yıldan beri ne ceviz yiyebiliyoruz ne bir elma yiyebiliyoruz. Rabbim hayırlısını nasip etsin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye, Mudurnu, Bolu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en soğuk ili olan Bolu'da ürünler yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Diyarbakır’da adliye dolandırıcılığı çetesine operasyon: 9 tutuklama Diyarbakır'da adliye dolandırıcılığı çetesine operasyon: 9 tutuklama
13:51 İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem, CHP’ye katıldı Rozetini bizzat Özgür Özel taktı İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem, CHP'ye katıldı! Rozetini bizzat Özgür Özel taktı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
14:06 Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu
13:43 Fenerbahçe nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
13:33 Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı
12:49 Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı
12:49 Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti Gözler yapılacak açıklamada Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada
12:47 İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 14:20:33. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin en soğuk ili olan Bolu'da ürünler yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement