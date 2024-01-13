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Türkiye'nin en soğuk ili Bolu oldu - Son Dakika
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Türkiye'nin en soğuk ili Bolu oldu

Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan meteorolojik parametrelerde bu gece eksi 18,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. Bolu'nun kayak turizmi merkezi Kartalkaya, eksi 18,3 dereceyle en soğuk yer olarak belirlendi. Erzurum ve Erzincan da soğuk hava sıcaklıklarıyla dikkat çekti.

Türkiye\'nin en soğuk ili Bolu oldu
13.01.2024 - 16:57,
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Türkiye'nin en soğuk ili Bolu oldu

BOLU - Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan meteorolojik parametrelerde bu gece eksi 18,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk ili sıfırın alında 18,3 dereceyle Bolu'nun kayak turizmi merkezi Kartalkaya olarak kayıtlara geçti. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hava sıcaklığı eksi 18,3 derece olarak ölçülürken, Erzurum, Palandöken, Doğu Anadolu Gözlemevi eksi 17,5 dereceyle ikinci sırada yer aldı. Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise eksi 16 derece ile Erzincan, Merkez, Erzincan/Sakaltutan Geçidi oldu.

Kaynak: İHA
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