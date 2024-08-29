Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden Balık Gölü, kuşlara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden Balık Gölü, kuşlara ev sahipliği yapıyor

Balık Gölü, kavurucu sıcaklardan kaçan yerel ve göçmen kuşlara serin bir sığınak sağlıyor. Göl, sunduğu serin hava ve besin bolluğuyla onlarca türden çok sayıda kuşu ağırlıyor. Bilim insanları ve gönüllülerce yapılan gözlem çalışmalarında 117 tür tespit edildi ve bu sayının artması bekleniyor.

29.08.2024 11:47
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Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden Balık Gölü, kavurucu sıcaklardan kaçan kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Hava sıcaklığının 35 derecenin üstüne çıktığı bölgede yaşayan yerel ve göçmen kuşlar, yoğun sıcaklıktan etkileniyor.

Kuşlar, hem besin bulmak hem de vücut sıcaklığını dengelemek için Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan serin havasıyla ünlü 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'ne sığınıyor.

Türkiye'nin 3 önemli kuş göç rotasından olan kuzeydoğu göç rotasının içinde yer alan göl, sunduğu serin hava ve besin bolluğu nedeniyle onlarca türden çok sayıda kuşu ağırlıyor.

Bilim insanları ve gönüllülerce gölde yapılan gözlem çalışmalarında, aralarında nesli tehlike altındaki türlerin de yer aldığı 117 tür tespit edildi.

Yapılacak gözlem çalışmalarıyla bu sayının artması bekleniyor.

Yaban hayatı uzmanı Mete Türkoğlu, AA muhabirine, özellikle bu sıcak günlerde kuşların sulak alanlara, akarsu ve ırmaklara vücut ısılarını korumak, dengelemek ve besin bulmak için yöneldiklerini söyledi.

Sıcak havalardan kaçan türlerin göle gelmesiyle popülasyonun da arttığını vurgulayan Türkoğlu, "Su kuşlarının yanı sıra diğer türlerin de buraya gelmesiyle burada önemli bir üreme alanı oluşmuş durumda. Bahri, martı, elmabaş patka ve sakarmeke gibi su kuşları burada ürüyor." dedi.

"Sayıların 2 katı artacağını düşünüyorum"

Gölde bugüne kadar 117 türün tespit edildiğini aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Balık Gölü rakımından, su fazlalığından ve bakir olmasından dolayı kuşlar için önemli üreme alanlarını oluşturuyor. Göl hem besin bolluğu sunmasından dolayı hem de ülkemiz için çok önemli yer. Burada uzun süreli gözlem yapmak lazım. Gölün etrafında çevrili olan dağlardan ve sulak alanlardan gelen kuşlarla da sayıların 2 katı artacağını düşünüyorum."

Kaynak: AA

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