Türkiye'nin Enerji Stratejisi Üç Kıta'da Büyüyor

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin yurt dışı enerji stratejisi 3 kıtada kara ve denizde güçlü ortaklıklarla büyüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar:

"Türkiye, enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda üç kıtada faaliyet gösteriyor"

"Bu stratejinin merkezinde TPAO'nun günlük 1 milyon varil petrol eşdeğeri hidrokarbon üretim kapasitesine sahip uluslararası bir enerji şirketine dönüştürülmesi hedefi bulunuyor"

(Gülşen Çağatay-Başak Erkalan Köprübaşılı/Ankara) (Grafikli-Fotoğraflı)

2- Esnaf ve sanatkara bu yılın ilk yarısında yaklaşık 75 milyar lira finansman

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

"2026 yılının ilk 6 ayında esnaf ve sanatkarlarımıza ülkemiz genelinde 98 bin 678 kullandırım kapsamında 74,8 milyar lirayı aşan tutarda uygun geri ödeme koşullu finansman sağlanmıştır"

(Huzeyfe Tarık Yaman/TBMM)

3- Uluslararası Uzay Kongresi bu yıl temasını "ortak gelecek" için belirledi

Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi, uzayın güvenli, sürdürülebilir, barışçıl ve bütün ülkelerin erişimine açık tutulması mesajını dünyaya duyuracak

"The World Needs More Space" teması, uzayda daha fazla keşfin yanı sıra kadınlara, gençlere, yeni fikirlere ve sürdürülebilir geleceğe daha fazla alan açılması yönünde küresel çağrı niteliği taşıyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- "Uzay"a ayrılan AR-GE bütçesi 10 yılda 107 kat arttı

Merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetlerine ayrılan kaynaklar, 2017-2026 döneminde 308 milyar lirayı aşarak rekor kırdı

Uzay çalışmaları için tahsis edilen bütçe bu dönemde 107 kat artışla 3,2 milyar lirayı aştı

(Zeynep Duyar/Ankara)

5- Çiftçilerin internet kullanımı 10 yılda iki katını aştı

TÜİK verilerine göre tarım, ormancılık ve su ürünleri sektöründe çalışanların internet kullanım oranı, 2017'de yüzde 38,6 iken bu yıl yüzde 86 olarak tespit edildi

(Mertkan Oruç/Ankara)

6- Üniversite adaylarına "Sosyal medyanın yönlendirdiği tercihler kariyeri riske atabilir" uyarısı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Sart:

"Öğrenci, kendi istediği birtakım kararları sosyal medyanın etkisiyle alıyor. Kendi becerilerini ve yetkinliklerini görmeden, popüler kültürün oluşturduğu kararlarla hareket ediyor. Meslekler, her 3 ayda bir değişebilir ama asıl mesele okuyacağınız bölümün, alanın belirlenmesi"

"Bugün 2010 yılı ve sonrası doğan gençler, istatistiksel olarak 125 yaşını zorlayacak. Bir gencin böyle bir durumda tercihlerini 100 yıllık yapması lazım"

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Butik pastacılığa artan ilgi girişimcilik ve istihdamın büyümesine katkı sağlıyor

İstanbul Şekerci Pastacı Helvacı Tatlıcı Esnaf Odası Genel Sekreteri Sefa Özkan:

"Yılın başından itibaren İstanbul'da pastacılık alanında yaklaşık 134 iş yeri açılırken 65 iş yeri kapandı. Bu tablo sektörde önemli bir hareketlilik olduğunu gösteriyor. Açılan işletme sayısının kapanan işletme sayısından fazla olması, sektöre olan güvenin ve tüketici talebinin devam ettiğini ortaya koyuyor"

Butik pasta atölyesinin işletmecisi Zeynep Alkan:

"Şu an ortalama haftada 50-60 sipariş üzerinde çalışıyorum. Bana müşterilerim genellikle sosyal medyadan ulaşıyorlar. Nişan pastası, doğum günü pastası, şeker hamurlu, figürlü pastalar yapıp müşterilerime ulaştırıyorum"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- İran Savaşı ABD'nin stratejik petrol rezervlerini 43 yılın en düşük seviyesine çekti

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından küresel petrol arzını desteklemek amacıyla stratejik petrol rezervlerinden 172 milyon varil petrolün piyasaya sunulmasını öngören program kapsamında rezervler 304 milyon 809 bin varile geriledi

172 milyon varil petrolün tamamının piyasaya sunulması halinde stratejik rezervlerin yaklaşık 243 milyon varile gerilemesi ve 1982'den bu yana en düşük seviyeye inmesi bekleniyor

(Firdevs Yüksel/İstanbul)

9- Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verisinde

ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri, yıl sonuna kadar Fed'e yönelik faiz artışı beklentilerini törpülerken bankanın eylül veya ekim aylarında faiz artışı yapabileceği ihtimalleri belirgin şekilde azaldı, aralık toplantısında ise olası faiz artışı ihtimali yüzde 85 ile fiyatlandı

Analistler, enflasyonda olası yavaşlamanın Fed'in para politikasına ilişkin şahin beklentileri daha da zayıflatabileceğine işaret ederek, ABD'de gelecek hafta açıklanacak enflasyon verisi öncesinde ve sonrasında piyasalarda oynaklığın artabileceğini belirtti

Yurt içinde temmuz ayında beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verisinin ardından yeni haftada dikkatler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının düzenleyeceği yılın 3'üncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında olacak

(Ali Canberk Özbuğutu-Emirhan Yılmaz/İstanbul)

10- YAPAY ZEKA VE SİNEMA - Asya pazarında yapay zekayla üretilen diziler, sinema sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralıyor

Çin'de Ocak 2026'da 14 bin 600'den fazla yapay zeka destekli kısa dizi yayımlanırken Şubat 2026 itibarıyla dolaşımdaki yapay zeka yapımı kısa dizi sayısı ise 127 bin 800'e ulaştı

Utrecht Üniversitesinden yapay zeka ve dijital kültür alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Payal Arora:

"Yaratıcı araçlar daha erişilebilir hale geldiğinde, (sektöre) yeni katılım biçimlerinin ve ekonomik fırsatların önünü açabilir. Bunu, Çin'in hızla büyüyen kısa video ekonomisinde ve Hindistan'ın yapay zeka ile film üretiminde görüyoruz. Burada sıradan insanlar, ana akım medya tarafından uzun süredir göz ardı edilen izleyiciler için içerik üretiyorlar"

(Elif Gültekin Karahacıoğlu/Ankara)

11- İstanbul'un sokak kedileri şehrin gündelik yaşamına pati izi bırakıyor

Mahallelerin, tarihi çarşıların, cami avlularının ve vapur iskelelerinin değişmeyen sakinleri olan sokak kedileri, İstanbul'un ortak yaşam kültürünün en tanıdık simgeleri arasında yer alıyor

İsim verilen, beslenen ve hastalandıklarında tedavi ettirilen sokak kedileri, yalnızca şehrin sokaklarında değil İstanbul'un kültürel belleğinde de kendine özgü bir yer edinmeyi sürdürüyor

(Şebnem Coşkun-Yunus Emre Günaydın/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Vansporlu Ozan Can Kökçü'den Beşiktaş'ın kaptanı kardeşi Orkun'a destek:

"Bana göre iyi bir performans sergiliyor. Biraz baskı nedeniyle geçen sezon eleştirildi ama istatistik, oyun ve liderlik olarak baktığımızda zaten her şey apaçık ortada"

(Talha Koca/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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