Türkiye'nin İhracatında Deniz Yolu Zirvede - Son Dakika
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Türkiye'nin İhracatında Deniz Yolu Zirvede

01.07.2025 11:24
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Ocak-mayıs döneminde deniz yoluyla yapılan ihracat 62,3 milyar dolarla toplamın %56,2'sini oluşturdu.

Türkiye'nin 5 aylık ticaretinde ihracatın rotası ağırlıklı olarak deniz yoluyla çizildi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-mayıs döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 artarak 110,9 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde dış ticaretin büyük bölümü deniz yoluyla yapıldı. Deniz yoluyla yapılan ihracatın tutarı 62 milyar 273 milyon 360 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı dönemde söz konusu tutar 60,8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Deniz yoluyla yapılan ihracatın toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 56,2 olarak gerçekleşti.

Dış ticarette deniz yolunu kara yolu izledi.

Ocak-mayıs döneminde kara yoluyla yapılan ihracat 35 milyar 367 milyon 995 bin dolar oldu. Kara yoluyla taşımanın toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 32 oldu.

İlk 5 aylık dönemde, ihracatta hava yoluyla yapılan ihracat gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 11 milyar 713 milyon 154 bin dolar olarak gerçekleşti.

Demir yolu taşımacılığında ise ihracat gelirleri ilk 5 ayda 757 milyon 611 bin dolar oldu. Diğer ihracat gelirleri de 791 milyon 436 bin dolar olarak hesaplandı.

İthalatta da deniz yolu zirve

Söz konusu dönemde Türkiye'nin 152,2 milyar dolarlık ithalatında en büyük pay 80 milyar 983 milyon 227 bin dolarla deniz yolunun oldu. Deniz yolunu 27 milyar 919 milyon 375 bin dolarla kara yolu, 22 milyar 322 milyon 622 bin dolarla hava yolu, 1 milyar 465 milyon 254 bin dolarla demir yolu takip etti. Diğer taşıma yolları ise 19 milyar 469 milyon 859 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

TÜİK'in ocak-mayıs dönemi itibarıyla taşıma şekillerine göre ihracat ve ithalat verileri şöyle:

TAŞIMA ŞEKLİ

İHRACAT (BİN DOLAR)

İTHALAT (BİN DOLAR)

Deniz Yolu

62.273.360

80.983.227

Kara Yolu

35.367.995

27.919.375

Hava Yolu

11.713.154

22.322.622

Demir Yolu

757.611

1.465.254

Diğer

791.436

19.469.859

Kaynak: AA

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin İhracatında Deniz Yolu Zirvede - Son Dakika

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