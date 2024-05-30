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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik binasında gerçekleşen görüşmede, uzay araştırmaları ve Gezeravcı'nın astronotluk deneyimleri konuşuldu.

Vali Aygöl, ziyaretinden dolayı Gezeravcı'ya teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.