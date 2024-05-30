Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bilecik'te gençlerle buluştu - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bilecik'te gençlerle buluştu

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bilecik\'te gençlerle buluştu

Alper Gezeravcı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte gençlere astronot olma deneyimlerini anlattı ve uzayla ilgili soruları cevapladı. Gezeravcı, geleceğin bilim insanları ve uzay kaşiflerini yetiştirmenin önemini vurgulayarak gençlerle buluşmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. Etkinlik sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Gezeravcı'ya bir tablo hediye etti.

30.05.2024 18:38
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bilecik'te gençlerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Gezeravcı, katılımcılara astronot olma yolundaki deneyimlerini anlatarak uzay hakkındaki soruları cevapladı.

Gezeravcı, gençlerle buluşmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, geleceğin bilim insanları ile uzay kaşiflerini yetiştirmenin önemini vurguladı.

Etkinlik sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Gezeravcı'ya tablo hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bilecik'te gençlerle buluştu - Son Dakika

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