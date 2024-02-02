 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 ekibi için ISS'de veda töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 ekibi için ISS'de veda töreni düzenlendi

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı\'nın yer aldığı Ax-3 ekibi için ISS\'de veda töreni düzenlendi

Axiom Space, Ax-3 ekibi için düzenlenen veda törenini canlı yayımladı. Astronot Andreas Mogensen, Ax-3 mürettebatını başarılı görevleri için kutladı. Ax-3 ekibi, istasyondaki katkılarından dolayı teşekkür edildi. Misyon lideri Michael Lopez-Alegria, Ax-3 ekibindeki üyelerle gurur duyduğunu belirtti. Misyon üyesi Walter Villadei, ekibin misafirperverliğini vurgulayarak teşekkür etti. Marcus Wandt ise iyi arkadaşlar edindiği Expedition 70 ekibine teşekkür etti.

02.02.2024 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) veda töreni düzenlendi.

Axiom Space, aralarında ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 ekibi için hazırlanan veda törenini canlı yayımladı.

Expedition 70 ekibinden söz alan astronot Andreas Mogensen, Ax-3 mürettebatını yoğun ve başarılı görevlerinden dolayı kutlayarak, "Özellikle de Walter, Alper ve Marcus'u ilk uzay uçuşları için tebrik etmek istiyorum. ISS'de sizlerle birlikte olmak gerçekten büyük bir zevk ve onurdu." dedi.

Ax-3 ekibine istasyondaki katkılarından dolayı teşekkür eden Mogensen, "Umarım burada geçirdiğiniz zamandan keyif almışsınızdır. Sizi ağırlamaktan zevk aldık." ifadelerini kullandı.

Ax-3 misyon lideri Michael Lopez-Alegria da Expedition 70 ekibine teşekkürlerini sunarak, istasyonda geçirdikleri 2 haftanın oldukça yoğun, eğlenceli ve verimli olduğunu belirtti.

Lopez-Alegria, uzay ajanslarının teknolojik ve bilimsel hedeflerine katkıda bulundukları için Ax-3 ekibindeki üyelerle gurur duyduğunu kaydetti.

Misyon üyesi Walter Villadei de Expedition 70 ekibine teşekkür ederek, ekibin iki hafta boyunca çok misafirperver ve destekleyici olduğunu dile getirdi.

Bu yolculuğu mümkün kıldığı için Axiom, İtalyan hava kuvvetleri ve İtalyan hükümetine de teşekkürlerini ileten Villadei, istasyonda olmanın çok güzel bir fırsat olduğunu aktardı.

Ax-3 ekibinden Marcus Wandt da Expedition 70 ekibine misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini sunarken yoğun geçen iki hafta boyunca iyi arkadaşlar edindiğini ifade etti.

Bu yolculuğu mümkün kılan SpaceX ve NASA'ya da teşekkür eden Wandt, bilimsel hedeflerine ulaşma konusunda yardımcı olan yer ekibine de ayrıca minnettarlığını iletti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Alper Gezeravcı, Axiom Space, Türkiye, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 ekibi için ISS'de veda töreni düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 19:49:13. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 ekibi için ISS'de veda töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement