Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı\'nın yer aldığı Ax-3 ekibi için ISS\'de veda töreni düzenlendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) veda töreni düzenlendi.
Axiom Space, aralarında ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 ekibi için hazırlanan veda törenini canlı yayımladı.
Expedition 70 ekibinden söz alan astronot Andreas Mogensen, Ax-3 mürettebatını yoğun ve başarılı görevlerinden dolayı kutlayarak, "Özellikle de Walter, Alper ve Marcus'u ilk uzay uçuşları için tebrik etmek istiyorum. ISS'de sizlerle birlikte olmak gerçekten büyük bir zevk ve onurdu." dedi.
Ax-3 ekibine istasyondaki katkılarından dolayı teşekkür eden Mogensen, "Umarım burada geçirdiğiniz zamandan keyif almışsınızdır. Sizi ağırlamaktan zevk aldık." ifadelerini kullandı.
Ax-3 misyon lideri Michael Lopez-Alegria da Expedition 70 ekibine teşekkürlerini sunarak, istasyonda geçirdikleri 2 haftanın oldukça yoğun, eğlenceli ve verimli olduğunu belirtti.
Lopez-Alegria, uzay ajanslarının teknolojik ve bilimsel hedeflerine katkıda bulundukları için Ax-3 ekibindeki üyelerle gurur duyduğunu kaydetti.
Misyon üyesi Walter Villadei de Expedition 70 ekibine teşekkür ederek, ekibin iki hafta boyunca çok misafirperver ve destekleyici olduğunu dile getirdi.
Bu yolculuğu mümkün kıldığı için Axiom, İtalyan hava kuvvetleri ve İtalyan hükümetine de teşekkürlerini ileten Villadei, istasyonda olmanın çok güzel bir fırsat olduğunu aktardı.
Ax-3 ekibinden Marcus Wandt da Expedition 70 ekibine misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini sunarken yoğun geçen iki hafta boyunca iyi arkadaşlar edindiğini ifade etti.
Bu yolculuğu mümkün kılan SpaceX ve NASA'ya da teşekkür eden Wandt, bilimsel hedeflerine ulaşma konusunda yardımcı olan yer ekibine de ayrıca minnettarlığını iletti.
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