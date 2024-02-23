Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı: Türkiye uzayda hak ettiği yerini aldı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türkiye'nin güçlü iradesiyle artık uzayda hak ettiği yerini aldığını belirterek, "Yakın gelecekte devletimizin büyükleri tarafından nice müjdeli haberler paylaşılacak." dedi.
Astronot Gezeravcı, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, Cumhuriyetin 100. yılında gerçekleştirilen insanlı ilk uzay misyonunun dönüşünde ilk buluşmalardan birini gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Geleceğin astronotları ile buluştuğu için heyecanlı olduğunu ifade eden Gezeravcı, çocukluğundan beri uzaya ilgili olduğunu ama kendisini orada görmeyi hayal etmediğini fakat şimdiki neslin bunu hayal edebildiğini kaydederek, "Devletimizin güçlü iradesiyle artık Türkiye hak ettiği uzaydaki yerini almış durumda. Bundan sonrada bu yolu gelecek nesil yürüyecek." diye konuştu.
İnsanlı uzaya gidişin Türkiye'nin 10 uzay hedeflerinden sadece birisi olduğuna dikkati çeken astronot Gezeravcı, şunları aktardı:
"Nasıl Florida'da fırlatma gerçekleştiyse gelecek yıllarda ülkemiz bunu kendisi gerçekleştirecek. Devletimiz bu süreçte çalışmaları sürdürüyor. Yakın gelecekte devletimizin büyükleri tarafından nice müjdeli haberler paylaşılacak. Ülkemiz ciddi hedefler koymuş durumda ve başardığımız sadece ülkemizin koyduğu hedeflerden bir tanesi. Alnımızın akıyla bu hedefi tamamladık, geldik. Diğer 9 hedefi de tamamlamak üzere ilerlemeler devam ediyor. İnşallah müjdeli haberleri alacaksınız yakın zamanda."
Türkiye'nin uzay konusunda yatırımlarına devam ettiğini ve uzay ekosisteminin parçası olacağını, hedeflerden birinin önümüzdeki yıllarda aya sert iniş olduğunu belirten Gezeravcı, Türkiye'nin bunu kendi roket ve kendi yakıtıyla yapmayı planladığını kaydetti.
Uzayda 14 gün boyunca deneyler yaptıktan sonra dönüş hazırlığına geçtiklerini aktaran Gezeravcı, şöyle devam etti:
"Bu süreçte dönüşümüzün ertelendiği bilgisi geldi. O süreçte ilkokul çağındaki kardeşlerimiz için yerçekimsiz ortamın ne tür bir değişiklik yaptığını anlatabilmek için deneyler gerçekleştirdik. İlk 14 günde zamanımız olmadığı için uzayan günü gayet güzel bir şekilde değerlendirdik. Meraktan soranlar oldu 'dönüş esnasında bu gecikmeden etkilendiniz mi, üzüldünüz mü, dönmek istediniz mi' gibi. Türkiye Cumhuriyetimiz için 100 yıldır hayal edilen bir ortamda bulunurken orada üzülme ya da geri dönüşü beklemek mümkün değil. Elimize geçen her dakika nimettir."
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gezeravcı'nın şanlı Türk bayrağını uzayda dalgalandırdığını ve Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını kaydetti.
Etkinlikte uzayda gerçekleştirilen deneylerle ilgili hazırlanan videolar gösterildi.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı: Türkiye uzayda hak ettiği yerini aldı - Son Dakika
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