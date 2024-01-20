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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla kenetlendi. Ax-3 ekibi, 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından UUİ'ye ulaştı.

20.01.2024 - 15:22,  Güncelleme: 15:23
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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Axiom-3 misyonu kapsamında fırlatılan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) başarıyla kenetlendi. Türk, İspanyol-Amerikan, İtalyan ve İsveçli olmak üzere çok uluslu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün alçak dünya yörüngesindeki laboratuvar olarak tanımlanan UUİ'ye kenetlenme anı, Axiom Space'in internet sitesinden canlı yayınlandı. 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibi, ABD yerel saatiyle sabah 05.42 (TSİ 13.42) civarında UUİ'ye ulaştı.

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu\'na ulaştı
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı - Son Dakika
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