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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 mürettebatını taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptığını duyurdu. Gezeravcı, 14 gün boyunca 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu\'na giriş yaptı
20.01.2024 - 17:09,
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 mürettebatını taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptığını belirtti.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenmesinden sonraki tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi. Gezeravcı, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca 13 farklı bilimsel deneye imza atacak." ifadesini kullandı.

Altun, paylaşımında Gezeravcı ve beraberindeki ekibin istasyona giriş görüntülerine de yer verdi.

Kaynak: AA
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Alper Gezeravcı, Türkiye, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptı - Son Dakika
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