Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu\'na ulaştı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 3 ekip arkadaşını taşıyan Dragon adlı uzay aracı, başarıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Gezeravcı ve Axiom-3 (Ax-3) görevinde yer alan diğer astronotlar Michael Lopez-Alegria, Marcus Wandt ve Walter Villadei, uzay istasyonuna giriş yaptı.