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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 3 ekip arkadaşı, Dragon adlı uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla kenetlendi ve istasyona giriş yaptı.

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu\'na ulaştı
20.01.2024 - 15:54,
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 3 ekip arkadaşını taşıyan Dragon adlı uzay aracı, başarıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Gezeravcı ve Axiom-3 (Ax-3) görevinde yer alan diğer astronotlar Michael Lopez-Alegria, Marcus Wandt ve Walter Villadei, uzay istasyonuna giriş yaptı.

Kaynak: DHA
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Alper Gezeravcı, Türkiye, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı - Son Dakika
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