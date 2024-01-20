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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı taşıyan Crew Dragon ISS'e kenetlendi - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı taşıyan Crew Dragon ISS'e kenetlendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracı Crew Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenirken Türkiye'de o anlar canlı yayınla takip edildi. Ax-3 mürettebatını taşıyan Crew Dragon, NASA'nın fırlatma kompleksi 39A'dan 19 Ocak'ta uzaya fırlatılmıştı. Mürettebat, ISS'te 14 gün boyunca bilimsel deneyler yapacak ve aynı uzay aracıyla ocak ayı sonunda dünyaya dönecek.

Türkiye\'nin ilk astronotu Gezeravcı\'yı taşıyan Crew Dragon ISS\'e kenetlendi
20.01.2024 - 20:29,
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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı taşıyan "Crew Dragon" ISS'e kenetlendi

ANKARA - Türkye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenirken Türkiye'de o anlar meydanlardan canlı yayınla takip edildi.

Uzaya çıkan ilk Türk astronotu Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 mürettebatını taşıyan Crew Dragon uzay aracıyla ISS'e kenetlendi. NASA'nın Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma kompleksi 39'a ile 19 Ocak saat 00.49'da uzay yolculuğuna başlamıştı. Türk, İspanyol-Amerikan, İtalyan ve İsveçli olmak üzere 4 astronotun bulunduğu Ax-3 mürettebatı alçak dünya yörüngesindeki laboratuvar olarak tanımlanan ISS'e 20 Ocak saat 13.48 itibari ile kenetlendi.

Mürettebatı taşıyan uzay aracının ISS'e kenetlenmesinin ardından Alper Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt bilimsel deneylerini gerçekleştirmek üzere bilimsel deneylerine başlayacak. 7 astronotun bulunduğu ISS'te 14 gün görev yapacak mürettebatın aynı uzay aracı ile ocak ayı sonunda dünyaya dönmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA
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