Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı taşıyan "Crew Dragon" ISS'e kenetlendi

ANKARA - Türkye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenirken Türkiye'de o anlar meydanlardan canlı yayınla takip edildi.

Uzaya çıkan ilk Türk astronotu Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 mürettebatını taşıyan Crew Dragon uzay aracıyla ISS'e kenetlendi. NASA'nın Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma kompleksi 39'a ile 19 Ocak saat 00.49'da uzay yolculuğuna başlamıştı. Türk, İspanyol-Amerikan, İtalyan ve İsveçli olmak üzere 4 astronotun bulunduğu Ax-3 mürettebatı alçak dünya yörüngesindeki laboratuvar olarak tanımlanan ISS'e 20 Ocak saat 13.48 itibari ile kenetlendi.

Mürettebatı taşıyan uzay aracının ISS'e kenetlenmesinin ardından Alper Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt bilimsel deneylerini gerçekleştirmek üzere bilimsel deneylerine başlayacak. 7 astronotun bulunduğu ISS'te 14 gün görev yapacak mürettebatın aynı uzay aracı ile ocak ayı sonunda dünyaya dönmesi planlanıyor.