Türkiye'nin İlk Çocuk Yıllığı '100 Yılın Çocukluk Tarihi' Okuyucuyla Buluştu - Son Dakika
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Türkiye'nin İlk Çocuk Yıllığı '100 Yılın Çocukluk Tarihi' Okuyucuyla Buluştu

Çocuk Vakfı, cumhuriyetin birinci yüzyılı içinde yaşanan çocukluğu değerlendiren, Türkiye'nin ilk çocuk yıllığı '100 Yılın Çocukluk Tarihi' eserini okuyucuyla buluşturdu. Yıllık, cumhuriyet, aile, sağlık, eğitim, medya, kütüphaneler, hukuk, kültür, sanat ve edebiyat, çocuk hakları resimleri ve çocuk fotoğraflarından oluşuyor. Ayrıca, 7-15 yaş grubu 168 çocuğun çocuk hakları, eğitim ve çevre konularındaki görüşleri ile Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı için önerileri de yer alıyor. Yıllığın dijital yayınına 'cocukvakfi.org.tr' adresinden erişilebiliyor.

09.07.2024 16:21
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Çocuk Vakfı, cumhuriyetin birinci yüzyılı içinde yaşanan çocukluğu değerlendiren, Türkiye'nin ilk çocuk yıllığı "100 Yılın Çocukluk Tarihi" eserini okuyucuyla buluşturdu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet, aile, sağlık, eğitim, medya, kütüphaneler, hukuk, kültür, sanat ve edebiyat, çocuk hakları resimleri ve çocuk fotoğraflarından oluşan yıllık, 1923-2023 yıllarını kapsıyor.

Yıllıkta 7-15 yaş grubu 168 çocuğun çocuk hakları, eğitim ve çevre konularındaki görüşleri ile Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı için önerileri de yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Vakfı Başkanı ve Türkiye Çocuk Yıllığı 2023 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Ruhi Şirin, Cumhuriyet döneminde yaşanan çocukluğu bütün bileşenleriyle değerlendirmek ve çocuk gerçeğiyle yüzleşmek amacıyla yıllığın hazırlandığını belirterek, "Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında çok yönlü kazanımlarımıza rağmen çözümsüzlüğe itilen ve ertelenen çocuk sorunlarımız hiç de az değildir. İkinci yüzyılımıza devredilen çocuk sorunlarının çözülebilmesi için toplum ile sosyal bilim, sosyal politika ilişkisinin kurulması ve toplumsal iradenin ortaya çıkması gerekir. Giderek sarmala dönüşen çocuk sorunlarının küresel boyutu göz ardı edilerek doğmuş ve doğacak çocuklarımızı esenliğe kavuşturamayız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının, çocuklarımızı dinleyerek, çocuk ödevlerimize yöneleceğimiz yeni bir dönem olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Editör ve yazarların gönüllü katkılarıyla gerçekleşen yıllığın kapağında Ara Güler'in üç fotoğrafı yer aldı.

Eserin dijital yayınına 'cocukvakfi.org.tr' adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin İlk Çocuk Yıllığı '100 Yılın Çocukluk Tarihi' Okuyucuyla Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin İlk Çocuk Yıllığı '100 Yılın Çocukluk Tarihi' Okuyucuyla Buluştu - Son Dakika
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