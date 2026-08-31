Türkiye'nin İlk Elektrikli Lokomotifi E5000 Seri Üretimde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin İlk Elektrikli Lokomotifi E5000 Seri Üretimde

Türkiye\'nin İlk Elektrikli Lokomotifi E5000 Seri Üretimde
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRASAŞ tarafından üretilen E5000 lokomotifi, Avrupa standartlarına uygun olarak seri üretime geçiyor.

TÜRKİYE Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi Eskişehir 5000'nin (E5000) seri üretimi devam ediyor. Test sürüşüne katılan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, "E5000; Avrupa'da sertifikasyonu kabul olmuş, bütün testleri geçmiş, bütün Avrupa ülkelerinde kabul edilmiş, standartları kabul edilmiş bir ürün" dedi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürü Mustafa Karakoyun tarafından karşılanan Vali Yılmaz, Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi Eskişehir 5000'nin (E5000) üretim aşamalarıyla ilgili bilgi aldı. Lokomotif fabrikasını gezen Vali Yılmaz, seri üretim aşamasında olan yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifini inceledi.

'TÜRKİYE'NİN GURUR DUYDUĞU KURUM'

Eskişehir 5000'nin test sürüşüne de katılan Vali Yılmaz, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nün Türkiye'nin gurur duyduğu kurumlarından biri olduğunu söyledi. TÜRASAŞ Eskişehir tesislerinin 1894 yılında kurulduğunu ve bugüne kadar sayısız başarıya imza attığını ifade eden Vali Yılmaz, "TURASAŞ, gerçekten gurur duyduğumuz kurumlarından biri. Arkamızda gördüğümüz lokomotif, elektrikli ve biz az önce test sürüşüne katıldık. Bu eserin bütün her şeyini bizim mühendislerimiz ve burada TÜRASAŞ'ta ürettiler. E5000; Avrupa'da sertifikasyonu kabul olmuş, bütün testleri geçmiş, bütün Avrupa ülkelerinde kabul edilmiş, standartları kabul edilmiş bir ürün. Ülkemiz her alanda olduğu gibi bu alanda da dünyanın en iyisi olma yolunda" dedi. TÜRASAŞ Devrim Arabaları Müzesi'ni de ziyaret eden Vali Yılmaz, Türk otomotiv sanayisinin simge eserlerinden ve Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'i inceleyerek müze hakkında bilgi aldı.

ESKİŞEHİR'DE SERİ ÜRETİM

TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında yapılan 95 adet Eskişehir 5000 Elektrikli Anahat Lokomotifi imalatına yönelik sözleşme imzalanmıştı. 2025 yılında 20 adetinin imalatları tamamlanarak TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye teslim edildi. 2026 yılında 30 adet Eskişehir 5000 Lokomotifi imalatı planlanmış olup, seri imalat çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin İlk Elektrikli Lokomotifi E5000 Seri Üretimde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu

16:20
Melih Gökçek’i iyice zora sokacak Elinde ne varsa savcıya verdi
Melih Gökçek'i iyice zora sokacak! Elinde ne varsa savcıya verdi
16:16
Fener’e mi geliyor Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama
Fener'e mi geliyor? Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama
16:12
Emekliye ’dev zam’ hazırlığı
Emekliye 'dev zam' hazırlığı
15:52
Girne’deki facia sonrası Bakan Arıklı belgeleri paylaştı: Gerekirse istifa ederim
Girne'deki facia sonrası Bakan Arıklı belgeleri paylaştı: Gerekirse istifa ederim
15:37
Girne’deki gemi faciasında kayıp sayısı 20’ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
15:34
Girne faciasının kahramanı Tam 100 kişiyi kurtardı
Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı
15:17
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
14:51
Galatasaray’da şok ayrılık Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor
Galatasaray'da şok ayrılık! Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 17:09:41. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin İlk Elektrikli Lokomotifi E5000 Seri Üretimde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement