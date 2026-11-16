Türkiye'nin ilk etkinlik sürdürülebilirlik belgesi Kacır tarafından Kurum'a sunuldu - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk etkinlik sürdürülebilirlik belgesi Kacır tarafından Kurum'a sunuldu

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Türkiye\'nin ilk etkinlik sürdürülebilirlik belgesi Kacır tarafından Kurum\'a sunuldu
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Antalya'daki COP31'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çevre Bakanı Kurum'a Türkiye'nin ilk Etkinlik Sürdürülebilirliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni sundu. TSE'nin hazırladığı TS ISO 20121: 2024 belgesi COP31'de sürdürülebilirlik ilkelerinin tescili olarak açıklandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Türkiye'nin ilk 'Etkinlik Sürdürülebilirliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni takdim etti.

Bakan Kacır, Antalya'daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Bakan Murat Kurum ile bir araya geldi. Bakan Kacır, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS ISO 20121: 2024 Etkinlik Sürdürülebilirliği Yönetim Sistemi Belgesi'nin takdiminde açıklamalarda bulundu. Kacır, COP31'in Türkiye adına örnek bir sürdürülebilir organizasyon olacağını vurguladı.

Kacır, belgenin takdimine ilişkin yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"COP31 Başkanımıza Türkiye'nin ilk Etkinlik Sürdürülebilirliği Yönetim Sistemi Belgesini bu muhteşem COP31 etkinliği için sunuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çok güzel bir başlangıç ve örnek olacak. Bundan sonraki tüm etkinliklerimizin de tıpkı COP31 gibi sürdürülebilirlik ilke ve prensiplerini esas alan bir yaklaşımla hayata geçirilmesine inşallah vesile olacak. Sayın Bakanım size ve COP31'e çok yakıştı."

Bakan Kacır, konuşmasının sonunda belgenin hazırlanmasındaki çalışmaları dolayısıyla TSE'yi tebrik etti.

BAKAN KURUM: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ESAS ALDIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da COP31 organizasyonunda sürdürülebilirlik ilkelerini esas aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"COP31'de her adımımızda biz sürdürülebilirliği esas aldık. Bugün de aslında bunu tescillemiş oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Biz konferans boyunca bu hassasiyeti sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: DHA
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