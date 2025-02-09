Türkiye'nin İlk Fili İzmir 14 Yaşına Bastı

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(İZMİR) - Türkiye'de dünyaya gelen ilk fil olan ve adı da yapılan anket sonucu yurttaşların oyları ile belirlenen fil "İzmir" 14. yaş gününü kutladı. İzmir doğum gününde kendisi için bal kabağı ve meyvelerle hazırlanan pastayı yedi.

Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşamını sürdüren Begümcan ve Winner çiftinin kızlarından olan ve Türkiye'de dünyaya gelen ilk fil olan İzmir'in 14. yaş günü kutlandı. İzmir, kardeşleri Deniz ve Ege'nin de katıldığı kutlamada, bal kabağı, elma, havuç gibi meyveler ve yoncadan yapılan pastayı yedi.

Kutlamalara katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, çok heyecanlı olduklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Coşkuluyuz. İzmir, Türkiye'de doğan ilk Asya fili. Türkiye'de ilk ve tek olan fil ailesinin en güzel kızlarından birinin yaş gününü kutluyoruz. İzmir bizim için çok önemli. Son derece uysal bir kız. Annesi ve kardeşleri ile aynı ortamda yaşıyor. Çok mutluyuz. Güzel bir an. Herkesi bu güzel fil ailesini görmeye İzmir Doğal Yaşam Parkı'na bekliyoruz."

"Ayak bakımları çok önemli"

Fil ailesinin ayak ve tırnak bakımları periyodik olarak yapılıyor. İzmir filin ayak bakımını yapan Veteriner Hekim Gözde Budak Taşçı "Haftanın iki günü ayak bakımlarını özenle yapıyoruz. Filler çoğu hastalığı ayaklarından alır. Bu yüzden ayak bakımına ayrı özen gösteriyoruz" dedi.

İzmir'in doğum günü için Doğal Yaşam Parkı'na gelen Yaren Büyükmumcu fil İzmir doğduğunda yapılan isim anketine katılanlar arasında yer aldığını anlattı:

"O zaman eski bir bilgisayarım vardı ve ben de oy vermiştim. İzmir ismi de kendisine çok yakıştı. Bugün doğum günü olunca gelmek istedim. Bazı insanlara hayvanların doğum gününü kutlamak tuhaf gelebilir ancak bence çok güzel bir olay. Çünkü hatırlıyorum İzmir'in doğması büyük bir olaydı. Fillerin nesli tükenme tehlikesi altında. O nedenle İzmir'de böyle bir bebeğin dünyaya gelmesi, çok güzel bir olay. Kutlamaya değer buluyorum."

Ziyaretçilerden Yamaç İnak da üç köpeği olduğunu ve her yıl onların doğum gününü kutladığını ancak ilk kez bir filin doğum günü partisine katıldığını "Fil İzmir'in doğum gününü kutlamak için geldim. Benim için çok güzel bir anı oldu. Daha önce bir filin doğum günü kutlamasına katılmamıştım. O da çok heyecanlıydı" sözleriyle anlattı.

Fil İzmir'in pastasını yedikten sonra hızal babası Winner'ın bulunduğu alana doğru gitti. Program kapsamında, park çalışanları da üzerinde "İlk göz ağrımız İzmir iyi ki doğdun" yazılı pasta kesti. Türkiye'nin ilk fil ailesi Begümcan, Winner ve yavruları İzmir, Deniz ve Ege İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda hayatlarını sürdürüyor.