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Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu için yeni fırlatma tarihi belirlendi - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu için yeni fırlatma tarihi belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunda hedeflenen yeni fırlatma zamanının 19 Ocak Türkiye saatiyle 00.49 olduğunu duyurdu. Fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor.

Türkiye\'nin ilk insanlı uzay yolculuğu için yeni fırlatma tarihi belirlendi
17.01.2024 - 20:17,  Güncelleme: 20:20
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunda hedeflenen yeni fırlatma zamanının 19 Ocak Türkiye saatiyle 00.49 olduğunu belirterek, "Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun ertelendiğini hatırlattı.

Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı, 19 Ocak 2024 Türkiye saatiyle 00.49. Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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