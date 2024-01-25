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Türkiye'nin ilk kadın AİHM yargıcı Ayşe Işıl Karakaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk kadın AİHM yargıcı Ayşe Işıl Karakaş hayatını kaybetti

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi'nde görev yapan ilk Türk kadın Yargıç Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş, 66 yaşında hayatını kaybetti. Karakaş'ın cenazesi yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedilecek.

Türkiye\'nin ilk kadın AİHM yargıcı Ayşe Işıl Karakaş hayatını kaybetti
25.01.2024 - 17:21,
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AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi'nde görev yapan ilk Türk kadın Yargıç Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş 66 yaşında hayatını kaybetti. Karakaş'ın cenazesi yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedilecek.

AİHM'de görev yapan ilk Türk yargıç olan Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş,  24 Ocak'ta 66 yaşında hayatını kaybetti. AİHM'de 2008-2019 yılları arasında Türkiye'yi temsilen yargıçlık görevinde bulunan ilk kadın olan Karakaş, bir süre akademisyenlik de yapmıştı. Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş'ın cenaze töreni de belli oldu. Karakaş'ın cenazesinin yarın Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Hasdal Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Teşvikiye, AİHM, İnsan Hakları, Ölüm, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk kadın AİHM yargıcı Ayşe Işıl Karakaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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