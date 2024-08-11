Türkiye'nin İlk Karanlık Gökyüzü Parkı Bursa'da Açıldı

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(BURSA) - Türkiye'nin ilk "Karanlık Gökyüzü Parkı", Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl ilçesi Başalan Yaylası'nda hizmete açıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Sadece astronomi meraklılarını değil; doğaseverleri, fotoğrafçıları, şehir hayatının koşuşturmacasından uzaklaşmak isteyen herkesi Karanlık Gökyüzü Parkı'na bekliyoruz" dedi.

Bugünlerde yaşanan ışık kirliliği sebebiyle insanlar, gökyüzüne baktığında Samanyolu galaksisinin milyarlarca yıldızdan oluşturduğu ışıklı yolunu çıplak gözle göremiyor. Kontrolsüz aydınlatmalar gökyüzünün fon parlaklığını artırırken gök cisimlerini de görünmez kılıyor. Daha temiz ve yaşanabilir bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliği'nin belirlediği standartlara uygun olarak Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkını şehre kazandırdı. Karanlık Gökyüzü Parkı projesi, ışık kirliliğinden en az etkilenen İnegöl ilçesi Başalan Yaylası'nda iki gün boyunca düzenlenen eğlenceli etkinliklerle hayata geçirildi.

Doğanın doğal dokusu korunarak hazırlanan parkın açılış programına, onlarca doğa ve astronomi meraklısı çadır ve kamp malzemeleriyle katıldı. Açılış öncesinde düzenlenen güneş saati, model uçak, teleskop aynası yapımı, takımyıldızı dürbünü atölyeleri, drama ve oyun etkinliklerine katılan Bursalılar, deneyim yaşama fırsatı buldu. Gün boyunca vaka çalışmaları, karaoke ve müzik dinletisi, astronomi üzerine sohbetler yapıldı. Fikir yarışması da düzenlenerek katılımcılar çeşitli ödüller kazanma fırsatı buldu. Gece saatlerinde ise katılımcılar gökyüzünü çıplak gözle gözlemleme fırsatı buldu.

"Perseid göktaşı yağmuruna tanıklık etme fırsatı buluyoruz"

Açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda doğasever katıldı. Mustafa Bozbey, hayatı hızlandıran koşuşturmacalar, teknolojideki gelişmeler, yeni aletler, cihazlar ve alışkanlıklar sebebiyle varlığı bilinen şeyleri dahi göremez hale geldiklerini belirtti. Bozbey, "En çok da yıldızları göremez olduk. Samanyolu'nun varlığını her çocuk bilir ama kaç çocuk ve yetişkin Samanyolu'nu gördü acaba? Adlarını ezbere bildiğimiz yıldızları en son ne zaman izlediğimizi hatırlamayız ya da izledik mi? Bunun için parkımızı, Türkiye'nin ilk karanlık parkı olarak hizmete açıyoruz. Açılışın yanında teleskop yapımından astro fotoğrafçılığa, müzik dinletisinden farklı atölye çalışmalarına kadar çeşitli etkinlikler ile sadece gökyüzü değil, aklımızın ve ruhumuzun ufuklarını da tarayacağız. Meteor yağmurlarının en görkemlisi olan perseid göktaşı yağmuruna tanıklık etme fırsatı buluyoruz" dedi.

"3 ay gibi kısa sürede hizmete açtık"

Bu çalışmaların yeni başlamadığını, Türkiye'de ilk kez Nilüfer Belediyesi'nin başlattığı ışık kirliliği haritalarının bu parkın açılmasına vesile olduğunu vurgulayan Bozbey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllar önce hocalarımızla birlikte ışık kirliliğiyle ilgili çalışma yapmıştık. Işık kirliliğinin ne kadar önemli olduğunu o süreçte fark ettik. Bu parkın yapımı öncesinde Ar-Ge ve ön çalışmaları da gerektiriyordu. Hocalarımızın yoğun emekleri sonucunda alanın belirlendiğini biliyoruz. Bilim ve Amatör Astronomi Derneği ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin de katkılarıyla Bursa'nın binden fazla noktasında ışık kirliliği ölçümleri yapılmıştı. Ortaya konan kriterler çerçevesinde Başalan Yaylası'nda karar kılındı. Bu konuda destek olan, katkı sunan paydaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, bilim insanlarına, İnegöl Belediyesi'ne, önceki dönem belediye başkanına teşekkür ediyorum. Bizler de göreve gelir gelmez buradaki çalışmaları anbean takip ettik ve 3 ay gibi kısa sürede hizmete açtık. Sadece astronomi meraklılarını değil, doğaseverleri, fotoğrafçıları, şehir hayatının koşuşturmacasından uzaklaşmak isteyen herkesi Karanlık Gökyüzü Parkı'na bekliyoruz."

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bozbey ve beraberindekiler, alanı gezerek yurttaşlarla sohbet edip atölye çalışmaları hakkında bilgi aldı.