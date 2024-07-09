Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A uzaya fırlatıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A uzaya fırlatıldı

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle başarılı bir şekilde fırlatıldı. Uydu, 300 kilometrelik irtifaya taşındıktan sonra 42 derecedeki asıl yörüngesine yerleşecek ve yaklaşık 1 ay içerisinde aktif hale gelecek. Türksat 6A, telekomünikasyon hizmetlerinin kesintisiz ve yüksek kaliteli bir şekilde sunulmasını sağlayacak ve geniş bant internet ile veri iletimi hizmetleri sunarak internet erişimini genişletecek.

09.07.2024 03:09
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- Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu uzay yolculuğuna başladı

Türksat 6A'yı yörüngeye taşıyan roket başarılı bir şekilde fırlatıldı

FLORIDA - Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı yörüngeye taşıyan Falcon 9 roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Türk mühendislerce üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A uzay yolculuğuna başladı. Uyduyu yörüngeye taşıyan Space X firmasına ait Falcon 9 roketi, hava koşulları nedeniyle yaşanan 2 saat 10 dakikalık gecikmenin ardından Türkiye saati ile 02.30'da ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Yaklaşık 36 dakika sürecek bir yolculukla 300 kilometrelik irtifaya roketle taşınacak uydunun, daha sonra roketten ayrılarak 70 dakikada geçici yörüngesine ulaşacağı açıklandı. 42 derecedeki asıl yörüngesine yerleşmesi 10 ila 15 gün sürecek uydunun yaklaşık 1 ay içerisinde de aktif hale geleceği bildirildi.

"Öncü Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz"

Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen Türksat 6A Fırlatma Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 22 yılda sıfırdan dev bir AR-GE sistemi inşa ettiklerini vurgulayarak, "İnovasyon odaklı projeler hayata geçiriliyor. Yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bu anlayışın işaret fişeğinin savunma sanayiindeki atılımlarla birlikte atıldığını kaydeden Kacır, "Sektördeki yüzde 20 olan yerlilik oranını yüzde 80'lerin üzerine çıkardık" dedi.

"Ülkemizi uzay alanında adım adım ileriye taşıyoruz"

Benzer bir fırsat penceresini uzay teknolojileri alanında gördüklerini ifade eden Kacır, fırlatma maliyetlerinde yaşanan hızlı düşüşün uzak sektörünün ilerlemesine kapı araladığını ifade etti. "Teknoloji geliştirmede ve yüksek teknoloji üretiminde küresel ölçekte iddia sahibi bir ülke olarak ülkemizin uzayın sunduğu fırsatlardan yararlanmasını ve menfaatlerimizi korumayı bir tercihten öte zorunluluk addediyoruz" diyen Kacır, "Bu anlayışla uzay bilimi ve teknolojilerinde insan kaynağı, tasarım ve mühendislik kabiliyetleri açısından ülkemizi adım adım ileriye taşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Uydu teknolojilerinde ilk 11'deyiz"

Türkiye'yi kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen ve test edebilen bir ülke konumuna taşıdıklarını vurgulayan Kacır, Türksat 6A'nın geliştirilmesinde yüzde 80 üzerinde yerlilik oranına ulaştıklarının altını çizdi. "Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olduk" diyen Kacır, "Artık Türkiye uydu teknolojilerinde A takımında ilk 11'dedir" ifadelerini kullandı.

Birçok alanda iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak

Türkiye'nin haberleşme kapasitesini artırmayı ve daha geniş bir kapsama alanı sunmayı amaçlayan Türksat 6A, telekomünikasyon hizmetlerinin kesintisiz ve yüksek kaliteli bir şekilde sunulmasını sağlayacak. Televizyon yayıncılığı için de kullanılacak olan uydu, daha fazla kanalın daha geniş bir alanda izlenebilmesine olanak tanıyacak. Türksat 6A geniş bant internet ve veri iletimi hizmetleri sunarak, internet erişimini genişletecek ve hızlandıracak. Uydu ayrıca kamu kurumlarının iletişim ihtiyaçlarını karşılayarak acil durumlarda güvenilir iletişim imkanı sunacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A uzaya fırlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A uzaya fırlatıldı - Son Dakika
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