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Türkiye'nin Irak'taki Ticari Temasları

Başkonsolos Topçu, Zaho ve sınır kapılarında ticaret ve ilişkileri güçlendirmek için görüşmeler yaptı.

24.04.2025 22:07
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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Duhok'un Zaho ilçesi ile Habur Sınır Kapısı ve İbrahim Halil Sınır Kapısındaki temaslarında ticari ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra ikili, kültürel ve siyasi ilişkileri de ele aldı.

Başkonsolos Topçu, Habur Sınır Kapısı ve İbrahim Halil Sınır Kapısında incelemelerde bulunarak yetkililerle bir araya geldi.

Topçu, yaptığı açıklamada, Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısının bütün dünya için çok önemli olduğuna işaret ederek, "Erbil Başkonsolosu olan bir yetkilinin gerçekten bir elinin sürekli olarak Habur'da olması gerekiyor. Biz de böyle yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Sınır kapısını ziyaret ederek Habur tarafında Şırnak Valisi Birol Ekici ve İbrahim Halil tarafında ise Gümrük Müdürü Hamit Ali ile görüştüklerini belirten Topçu, "Şu an gündemdeki en önemli konu gümrük işlemleri konusunda Bağdat ve Erbil arasındaki süreç. Bunun suhuletle halledilmesi gerekmekte çünkü ticarete olası olumsuz etkileri olabilir." diye konuştu.

Topçu, yeni ulaştırma koridorlarından bahsedildiği bir dönemde, ticaretin herhangi bir sorunla karşılaşmadan yapılmaya devem edilmesinin herkesin çıkarına olduğunu vurgulayarak, Türkiye olarak hem Bağdat hem Erbil ile konuştuklarını ve çözüm için yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Zaho bizim için çok önemli"

Temasları kapsamında Zaho ilçesine de geldiklerini belirten Topçu, burada Zaho Bağımsız İdare Başkanı Guhdar Şeho ile bir araya geldiklerini kaydetti.

Topçu, "Zaho bizim için çok önemli bir şehir çünkü hemen sınırımızda. Esasen özellikleri itibarıyla kültürel ve coğrafi olarak Türkiye ile birçok benzerlik taşıyor; tıpkı Dohuk'ta olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

Zaho'da ikili, kültürel, ekonomik ve siyasi temelli gündemlerindeki konuları ele aldıklarını aktaran Topçu, şunları söyledi:

"Sayın Vali (Guhdar Şeho) ile çok verimli bir sohbet yaptık. Bu gibi saha ziyaretlerini, il ziyaretlerini geniş bir başkonsolosluk ekibiyle sık sık tekrarlayarak, sahadaki durumu görüp, güncel durumu değerlendirip, sahadan aldığımız verilerle analizimizi yapıp, devletimizin politikasının şekillenmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz."

Topçu, Irak'a ihracatın 14 milyar dolar civarında olduğuna ve bunun çok önemli bir figür olduğuna dikkati çekerek, ortak ticaret hacmi olarak 30 milyar dolar gibi bir hedefin bulunduğunun altını çizdi.

Kalkınma Yolu Projesine ilişkin Türkiye'nin politikasının açık olduğunu belirten Topçu, "Güzergah konusunda Erbil ve Bağdat'ın kendi aralarında karar vermesi gerektiği konusunu her zaman söylüyoruz. Biz çok önemli buluyoruz bu projeyi, çok vizyoner bir proje olarak görüyoruz, destekliyoruz. En hızlı şekilde hayata geçmesini istiyoruz." diye konuştu.

"İnşallah ileride daha güzel günlerimizi bekliyoruz"

Şırnak Valisi Ekici de Irak'ın Türkiye'nin en önemli dördüncü büyük ticaret partneri olduğuna işaret ederek, "Bu ticaretimizin her gün gelişmesinden dolayı son derece mutluyuz. 14 milyar dolara yaklaşan ve Habur gibi dünyanın en büyük kapısının çalıştığı iki ülke arasında tabi ki günlük çözmemiz gereken küçük de olsa konular oluyor. Bu konuları bugün Erman Beyle konuşma fırsatımız oldu." dedi.

Zaho Bağımsız İdare Başkanı Şeho da Türkçe yaptığı açıklamada, ziyarette ticari, kültürel ve Türkiye-IKBY ilişkilerinin ele alındığını belirterek, "İnşallah ileride daha güzel günlerimizi bekliyoruz." dedi.

Türkiye ile IKBY arasında iyi ilişkilere vurgu yapan Şeho, iki tarafın tüccarları arasında ilişkilerin de çok iyi olduğunu aktardı.

Şeho, Kalkınma Yolu'nun da stratejik bir proje olduğunu belirterek, "İnşallah ilerde hem bizim için hem Türkiye için hem Arap ülkeleri için çok güzel olur." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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