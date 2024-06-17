Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Filistinliler ve Mısırlılarla Bayramlaştı - Son Dakika
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Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Filistinliler ve Mısırlılarla Bayramlaştı

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Kurban Bayramı dolayısıyla yüzlerce Filistinli ve Mısırlı ailenin katıldığı bayramlaşma etkinliği düzenledi. Büyükelçilik konutunun bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe 1500'ü aşkın kişi katıldı. Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Gazze'deki zor durumun farkında olduklarını ve dayanışma amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. Türkiye ve Mısır'ın Gazze'ye olan ilgisini vurgulayan Şen, Gazze'deki savaşın bir an önce son bulmasını ve Filistin halkının bağımsız ve güvenli bir şekilde yaşamasını temenni etti.

17.06.2024 21:25
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Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Kurban Bayramı münasebetiyle yüzlerce Filistinli ve Mısırlı ailenin katıldığı bayramlaşma etkinliği düzenledi.

Başkent Kahire'deki büyükelçilik konutunun bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşmaya 1500'ü aşkın Filistinli ve Mısırlı katıldı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, programda yaptığı konuşmada, Gazzelilerle dayanışmanın küçük bir nişanesi olarak on binlerce Filistinli ile ihtiyaç sahibi Mısırlı aileyi ağırlamak ?ve çocukları bir nebze neşelendirmek istediklerini söyledi.?

Bayrama Gazze'de ?savaşın ve akan kanın yine durmadığı bir zamanda girdiklerini, Gazze'de ailelerin birbirlerini ziyaret ?edebileceği, küçüklerin büyükleri görebileceği, kurbanların kesilip hep beraber ?Allah'a şükür edileceği bir ortamın bulunmadığını belirten Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de evler yıkılmış, çocuklar öldürülmüş veya yaralanmış ve ?büyüklerin ise mecalleri kalmamış vaziyette.? Bırakın kurban eti yemeyi, maalesef bir ekmekle bakla ezmesinin ?bulunduğu ve bir bardak temiz suyun içilebildiği zamanlar, insanlar kendilerini ?şanslı hissediyorlar.?"

Türkiye ve Mısır'ın kalbi ve aklı ?Gazze'de

"Bütün İslam dünyası olarak, en başta Türkiye ve Mısır, kalbimiz ve aklımız ?Gazze'de." diyen Şen, Türkiye'de Gazze'ye ilgi gösteren ve yardım etmek isteyen kuvvetli bir sivil ?toplum geleneği bulunduğunu ve bu sivil toplum kuruluşlarının uzun zamandır ?Mısır Kızılayı ile işbirliği halinde Gazze'ye yüzlerce tır yardım malzemesi ?gönderdiğini anlattı. ?

Şen, Gazze'de savaşın ve akan kanın ?bir an önce durması, çocukların bayramları neşe içinde geçirmeleri temennisinde bulunarak, "Bir an önce kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların etkin ve yeterli bir şekilde ulaştırılması ve Filistinli kardeşlerimizin, ?kadınların, çocukların, yaşlıların ve gençlerin bağımsız, özgür ?ve onurlu Filistin devletinin çatısı altında refah, mutluluk ve güven içinde ?yaşayacakları günlere ulaşması için dua ediyoruz.?" diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Filistinliler ve Mısırlılarla Bayramlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Filistinliler ve Mısırlılarla Bayramlaştı - Son Dakika
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