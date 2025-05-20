Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borcu Mart'ta Azaldı

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stokunun martta, bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak 172,7 milyar ABD doları olduğunu açıkladı.

TCMB, mart ayına ait kısa vadeli dış borç istatistikleri açıkladı. Türkiye'nin kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku martta, bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak 172,7 milyar ABD doları oldu.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında artışla 77,8 milyar, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 4,2 oranında azalışla 30,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında azalarak 18,6 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 1,1 oranında artışla 18,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,5 oranında artışla 19,5 milyar ABD doları, TL cinsinden mevduatları yüzde 0,9 oranında artışla 21,3 milyar ABD doları oldu. Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 64,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 1,5 oranında artarak 60,7 milyar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 6,9 azalarak 4,1 milyar ABD doları oldu.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 35'inin ABD doları, yüzde 26'sının avro, yüzde 24'ünün Türk Lirası ve yüzde 15'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu tespit edildi.

Mart ayı itibarıyla kalan vadeye göre KVDB stokunda, Merkez Bankası ile Genel Hükümet'in toplam yükümlülükleri bir önceki aya göre azalış gösterirken, bankalar ve diğer sektörlerin yükümlülüklerinde ise artış gözlendi.