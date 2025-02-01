Türkiye'nin Korunan Alan Ziyaretçi Sayısı Rekor Kırdı - Son Dakika
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Türkiye'nin Korunan Alan Ziyaretçi Sayısı Rekor Kırdı

Türkiye\'nin Korunan Alan Ziyaretçi Sayısı Rekor Kırdı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında Türkiye'deki korunan alanları 67 milyon 849 bin 852 ziyaretçinin gezdiğini açıkladı. Bu sayı, son 10 yıllık dönemdeki en yüksek ziyaretçi sayısı olarak kaydedildi. En çok ilgi, Marmaris Milli Parkı'na gösterildi.

01.02.2025 12:23  Güncelleme: 12:24
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) bünyesindeki toplam 677 korunan alanda 2024 yılında ulaşılan 67 milyon 849 bin 852 ziyaretçi sayısının son 10 yıllık dönemin rekoru olduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; DKMP bünyesindeki toplam 677 korunan alan 2024 yılında 67 milyon 849 bin 852 ziyaretçi ağırladı. Vatandaşlar en fazla ilgiyi Marmaris Milli Parkı'na gösterdi. Bu parkı 11 milyon 637 bin 192 kişi ziyaret ederken; Beydağları Milli Parkı'nı 7 milyon 745 bin 417, Ormanya Tabiat Parkı'nı 4 milyon 409 bin 414, Beyşehir Gölü Milli Parkı'nı 3 milyon 584 bin 910, Uzungöl Tabiat Parkı'nı 2 milyon 521 bin 123, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nı 2 milyon 264 bin 451, Belgrad Ormanı'nı 1 milyon 647 bin 999, Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nı 1 milyon 586 bin 412, Burç Tabiat Parkı'nı 1 milyon 557 bin 757 ve Uludağ Milli Parkı'nı 1 milyon 468 bin 54 kişi ziyaret etti. Korunan alanlara en fazla ziyaretçi ise Ramazan ve Kurban Bayramları döneminde geldi. Ramazan Bayramı'nda 2 milyon 906 bin 385 kişi ve Kurban Bayramı'nda 4 milyon 601 bin 672 kişi korunan alanları ziyaret etti.

'KORUNAN ALAN VE ZİYARETÇİ SAYISINI ARTIRDIK'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklama ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesindeki korunan alanların sayısını her geçen yıl artırdıklarını ve buna paralel olarak ziyaretçi sayısında da rekor sayıya ulaştıklarını belirtti. Son 22 yılda hem korunan alan sayısının hem de ziyaretçi sayısının arttığını bildiren Yumaklı, 2024 yılında ulaşılan 67 milyon 849 bin 852 ziyaretçi sayısının son 10 yıllık dönemin rekoru olduğunu vurguladı. Yumaklı, DKMP Genel Müdürlüğü'nün yetki ve sorumluluğu altındaki korunan alanların sahip oldukları kaynak değerlerle koruma gayretinde olduklarının altını çizerek, "Özellikle uzun tatil dönemlerini fırsat bilerek doğa ve açık hava aktivitelerini tercih eden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alan düzenlemeleri yapıyor, tanıtım merkezleri, seyir terasları, tur güzergahları ve macera parkurları gibi projeler hazırlıyor, kısacası korunan alanlarımızı geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Her geçen yıl daha fazla sayıda vatandaşın korunan alanlarda vakit geçirmesini sağlamayı amaçladıklarının altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yürüttüğümüz çalışmaların da etkisiyle vatandaşlarımızın korunan alanlara ilgisinin artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Tabiat parklarını ve milli parkları ziyaret eden vatandaşlarımızın bu alanlardan güzel anılarla memnun bir şekilde ayrılmaları da bizleri ayrıca motive ediyor. Ülkemizin doğal güzelliklerini korumayı ve geliştirmeyi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Korunan Alan Ziyaretçi Sayısı Rekor Kırdı - Son Dakika

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