Türkiye\'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Demirer, Filistin Devlet Başkanı Abbas\'a veda ziyaretinde bulundu

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Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, görev süresinin tamamlanması dolayısıyla veda ziyaretinde bulundu.

Abbas, Büyükelçi Demirer'i, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Demirer'in Filistin ile Türkiye arasındaki dostane ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmedeki seçkin rolünün dikkati çekerek, Demirer'e Filistin Devlet Nişanı olan "Kudüs Yıldızı"nı takdim etti.

Abbas, Demirer'in Filistin halkına sunmuş olduğu hizmete işaret ederek, Kudüs Yıldızı'nın Demirer'e Filistin halkının özgürlüğünü kazanma noktasında ve adil davasına verdiği desteği takdir olarak takdim ettiğini vurguladı.

Büyükelçi Demirer de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün görev süremin sonunda veda ziyareti için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edildim. Bu ziyaret sırasında kendisi beni boynumda gördüğünüz bu Kudüs Yıldızı isimli nişanla taltif etti." dedi.

Kudüs'te 4 buçuk yıldır görev yaptığına dikkati çeken Demirer, "Kudüs'te görev yapmak büyük onur, büyük ayrıcalık. Tabii bu anlamda ayrılmak da kolay değil." ifadelerini kullandı.

Demirer, Kudüs'te yaşamış olmak ve Mescid-i Aksa'ya komşuluk yapmanın kendisi için büyük bir kazanç olduğuna vurgu yaparak, "Bu her zaman benim içimde kalacak, bana moral verecek, bana manevi huzur getirecek bir görev dönemi oldu." diye konuştu.

Abbas ile Filistin-Türkiye ilişkilerini ele aldıklarını belirten Demirer, "Bütün bu sıkıntılara rağmen, Filistin için de belki tarihindeki en zor günlerinde olmamıza rağmen, kendisini çok dirençli ve çok güçlü gördüm. Gelecek için herhangi bir tereddüdü yok. Bütün bu sıkıntıları, Filistin halkının aşacağından emin." şeklinde konuştu.

Demirer, kendisinin de Filistin halkının bu zorlu günleri atlatacağına inandığına dikkati çekerek, " Gazze'de devam eden soykırıma, şehit olan 45 bin kişiye rağmen, Filistin halkının direncinden, inancından, umudundan zerre kadar taviz vermemesi, çok büyük bir olay, çok büyük bir takdir edilecek olaydır." dedi.

Filistin halkının bu direncinden ve inancından ders alınması gerektiğini ifade eden Demirer, "İnşallah, çok zor olacak ama insanlık bu utançtan bir şekilde kurtulacaktır, kurtulmak bizim vazifemizdir. Her gün Gazze'de 70-80 kişinin ölmesi hiçbir şekilde, kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Demirer'den AA'nın Ramallah ofisine ziyaret

Büyükelçi Demirer, daha sonra AA'nın Ramallah'taki ofisine de veda ziyareti gerçekleştirdi.

Demirer'i, AA'nın Ramallah Ofis Müdürü Kays Ebu Semra ile buradaki personel karşıladı. Demirer, ziyaretinin sonunda AA ekibiyle hatıra fotoğrafı çekti.

Büyükelçi Demirer, Aralık 2019'da Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu olarak göreve başlamıştı.