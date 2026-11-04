Türkiye\'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, KŞK\'ye 100 bin dolarlık çeki takdim etti

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Kıbrıs'ta faaliyet gösteren Kayıp Şahıslar Komitesine (KŞK) 100 bin dolar katkıda bulundu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KŞK'nin Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade'yi Büyükelçilik'te kabul etti.

Kabul sırasında, Büyükelçi Başçeri tarafından 100 bin dolarlık bağış çeki, KŞK'nin Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade'ye takdim edildi.

Burada bir konuşma yapan Başçeri, Türkiye'nin, KŞK'ye 2006 yılından bu yana düzenli olarak bağışta bulunduğunu hatırlatarak, bugüne kadar yapılan katkıların 1 milyon 626 bin avroya ulaştığını ifade etti.

Başçeri, KŞK'nin 1963 ile 1974 yılları arasında Ada'da yaşanan menfur olaylarda kaybolan kişilerin bulunması, kimliklendirilmesi ve ailelerine teslim edilmesi adına ciddi ve önemli bir görev üstlendiğini belirterek, bağışların komitenin çalışmalarına önemli katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Büyükelçi Başçeri, Kıbrıs'taki kayıpların birer mezarının olması??????? için yürütülen çalışmaların başarıyla sonuçlanmasını dileyerek, komitenin teknik anlamda çok önemli bir noktaya geldiğini ve dünyaya örnek teşkil edecek bilgi birikimine ulaştığını kaydetti.

KŞK'nin bir insanlık dramının aydınlatılması için çaba gösterdiğine dikkati çeken Başçeri, çalışmalarında başarılar diledi.

KŞK'nin Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade de her yıl olduğu gibi bu yıl da ana vatan Türkiye'nin komiteye çok değerli katkıları olduğunu vurgulayarak Başçeri'ye teşekkür etti.

Müftüzade, yaptıkları işin zor ve kutsal olduğunu anlatarak, amaçlarının ailelere yardımcı olmak olduğunu kaydetti.