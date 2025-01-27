Türkiye\'nin Lusaka Büyükelçisi Dicle, Zambiya Cumhurbaşkanı Hichilema\'ya güven mektubunu sundu

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CAPE Türkiye'nin yeni Lusaka Büyükelçisi Hüseyin Barbaros Dicle, Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema'ya güven mektubunu sunarak göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Hichilema, Büyükelçi Dicle'yi, başkent Lusaka'daki Cumhurbaşkanlığında kabul etti.

Dicle, kabul töreninde Hichilema'ya güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Dicle, törende Hichilema'ya hitaben, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de gerçekleştirdiği Zambiya ziyaretinden bu yana ikili ilişkilerin birçok alanda gelişme gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin, bölgesinde işleyen demokrasisi, istikrarlı ve güvenli yapısıyla örnek teşkil eden Zambiya'nın kalkınma gündemini yakından izlediğini ve katkıda bulunmaya istekli olduğunu belirten Dicle, özellikle tarım, turizm, imalat, enerji, inşaat ve güvenlik alanları olmak üzere karşılıklı fayda temelinde ekonomik ve teknik işbirliği geliştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Dicle, Zambiya'nın 1 Ocak itibarıyla Türk vatandaşlarına vize muafiyeti tanıması ve "Kabulonga Trust" isimli okulun Türkiye Maarif Vakfına resmen devri olmak üzere son dönemde yaşanan iki önemli gelişmenin siyasi, ekonomik ve kültürel bağları derinleştirmeye vesile olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Hichilema'dan Türk yatırımcılara çağrı

Cumhurbaşkanı Hichilema da Türkiye'nin, Zambiya'nın yolsuzlukla mücadelesine desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel teşekkürlerini sundu.

Kabulonga Trust Okulu'nun Türkiye Maarif Vakfına resmen devrinin ardından yeni ortaklıklara odaklanmayı istediklerini kaydeden Hichilema, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına atıfta bulunarak, Türk yatırımcıların Zambiya'ya gelerek daha fazla yatırım yapması ve madencilik sektörü dahil ortak girişimlerde bulunulması için çağrı yaptı.

Lusaka Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Zambiya arasında 2020'de yaklaşık 20 milyon dolar seviyesindeki ikili ticaret hacmi, 2023 itibarıyla 52 milyon dolar seviyesine ulaşmış bulunuyor.

Türk yatırımlarının 4 binden fazla kişiye istihdam sağladığı ülkede yaklaşık 600 Türk vatandaşı yaşıyor.