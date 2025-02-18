Türkiye'nin NATO Üyeliği 73 Yaşında

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 73'üncü yıl dönümüne dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajda, "NATO'ya katılımımızın 73'üncü yıl dönümünde Türkiye, güçlü silahlı kuvvetleri, gelişmiş savunma sanayii ve geniş bir coğrafyaya yayılan çok boyutlu ilişkileriyle uluslararası güvenlik ve istikrara kritik katkılar sağlamaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "NATO'ya katılımımızın 73'üncü yıl dönümünde Türkiye, güçlü silahlı kuvvetleri, gelişmiş savunma sanayii ve geniş bir coğrafyaya yayılan çok boyutlu ilişkileriyle uluslararası güvenlik ve istikrara kritik katkılar sağlamaya devam etmektedir. Avrupa-Atlantik güvenliğinin geleceğinin şekillendiği bir dönemde, ülkemiz, Müttefikleriyle dayanışma içinde, ortak çıkar ve değerlerimiz doğrultusunda bu süreçte belirleyici bir rol oynamaktadır" denildi.