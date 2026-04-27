Türkiye'nin öncülüğündeki dörtlü ittifakta Suudi Arabistan ve Mısır temkinli

27.04.2026 21:11
İsrail hükümeti, Türkiye'nin Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan ile kurmaya çalıştığı güvenlik ittifakından rahatsızlık duyuyor. Al-Monitor analisti Barin Kayaoğlu, ittifakın önündeki engelleri ve ülkelerin farklı tehdit algılarını değerlendirdi.

İsrail hükümeti, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan ile güvenlik ittifakı kurma çabalarından rahatsızlık duyuyor. Al-Monitor'dan Barin Kayaoğlu'nun analizine göre, Suudi Arabistan ve Mısır, Türkiye'nin Pakistan ile önerdiği dörtlü savunma paktına temkinli yaklaşıyor. Türkiye, bölgesel gerilimler nedeniyle istikrarsızlığa karşı önlem almak amacıyla ittifak olasılığını araştırıyor, ancak ülkeler arasındaki siyasi anlaşmazlıklar, farklı tehdit algıları ve Türkiye'nin NATO'ya bağlılığı ortaklığı zorlaştırıyor.

Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 2025'te imzalanan stratejik savunma anlaşması kapsamında iki ülke, birbirlerine yapılan saldırıyı kendilerine yapılmış gibi değerlendiriyor. Bloomberg, Türkiye'nin bu savunma stratejisinden yararlanmanın yollarını aradığını, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde katılımın gündemde olmadığını belirtti.

Analist Kayaoğlu, Suudi Arabistan'ın temkinli yaklaştığını, İsrail karşısında hassas bir konumda olduğunu ve geniş bir blok yerine esnek güvenlik ortaklıklarını tercih ettiğini vurguladı. 28 Şubat'tan sonra dört ülke diplomatik ilişkilerini yoğunlaştırdı. Türkiye, NATO'nun ikinci büyük daimi ordusuna ve hızla büyüyen savunma sanayisine sahip. Pakistan ve Mısır büyük nüfus ve askeri güce, Suudi Arabistan ise enerji gücüne sahip.

İttifakın önündeki zorluklar arasında Suudi Arabistan'ın İran tehdidi, Türkiye ve Pakistan'ın Tahran ile ilişkilerini sürdürmesi, Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini sonlandırması ve Pakistan'ın İsrail'i tanımaması yer alıyor. Netanyahu, Sünni ittifakına karşı BAE ve Bahreyn ile işbirliğine işaret etti. Kayaoğlu, ülkelerin muharebe deneyimlerinin eşit olmadığını, Türkiye'nin Suriye, Azerbaycan, Libya ve Ukrayna'da deneyimli olduğunu, Mısır ve Suudi Arabistan'ın ise sınırlı deneyime sahip olduğunu belirtti.

Advertisement
