Milli Muharip Uçak Kaan bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi - Son Dakika
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Milli Muharip Uçak Kaan bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türkiye'nin önemli teknoloji projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak Kaan, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Mürted Havalimanı'ndan kalkan yerli savaş uçağı, başarılı uçuşu sonrası üssüne döndü.

21.02.2024 09:20  Güncelleme: 10:04
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Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşunu Ankara'da yaptı. Mürted Havalimanı'ndan kalkan Milli Muharip Uçağı, uçuş sonrası başarıyla tekrar üssüne döndü. KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.

TESTLERİ YAPILDIKTAN SONRA UÇTU

KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı.

Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN'IN ÖZELLİKLERİ

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Tek kişilik kokpite sahip uçak, azami 55 bin fite kadar çıkabiliyor. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın özellikleri arasında bulunuyor. Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, 5. Nesil uçak üretebilen 5 ülkeden birisi oldu.

Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi

ERDOĞAN İMZA ATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçak KAAN'ın gövdesine 1 Mayıs 2023 tarihini yazarak imza atmıştı. Daha sonra KAAN'ın kokpitinde uçak hakkında bilgi alan Erdoğan, gazetecilere de el sallamıştı.

Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Milli Muharip Uçak Kaan bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Milli Muharip Uçak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Muharip Uçak Kaan bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Serkan Basar: eeeeee neden amerikanın kapısında yatıyoruz f 16 lar için ??? 143 321 Yanıtla
  • murat özdemir: Bu Serkan dallamasının önüne dünyaları sersen neden diğer tarafa sermediniz diye boş boş konuşur. 348 100 Yanıtla
  • Osman Ergul: Hey maşallah Allah yar ve yardımcımız olsun bugünleri de görebildik ya 257 40 Yanıtla
  • salihb: Tünelin ucunda ışık görünüyor. Bu işleri daha ileriye taşıyacak bir hükümetin gelmesi gerekiyor artık. 135 87 Yanıtla
  • Turgay Yayla: Ufkun açık olsun. Düşmanların neresi çatlarsa çatlasın. 177 18 Yanıtla
  • Bilal Aslan: Bekle gelir, öyle bir hükümeti asla göremezsin kardeş. Öyle olsa mevcut yönetime mecbur kalmazdık zaten. 96 53
  • Berkay Inan: Kardeşim kapida yatmakla ne alakasi var paramizla alıyoruz bedava degil ayrica milli uçak 2028de teslim edilecek orduya napalim ozamana kadar bos bos duralım mi azcik ?? 117 12
  • Ahmet usta halı tamircisi: Murat kardeşim takılma onlar hep vardı yine olacak 71 16
  • Ahmet usta halı tamircisi: Beyin çok önemli ama biz senide seviyoruz 46 15
  • salihb: 73 dislike atanlar ip üreticileri derneğinden sanırım 8 10
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SON DAKİKA: Milli Muharip Uçak Kaan bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi - Son Dakika
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