Milli Muharip Uçak Kaan bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi

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Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşunu Ankara'da yaptı. Mürted Havalimanı'ndan kalkan Milli Muharip Uçağı, uçuş sonrası başarıyla tekrar üssüne döndü. KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.

TESTLERİ YAPILDIKTAN SONRA UÇTU

KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN'IN ÖZELLİKLERİ

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Tek kişilik kokpite sahip uçak, azami 55 bin fite kadar çıkabiliyor. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın özellikleri arasında bulunuyor. Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, 5. Nesil uçak üretebilen 5 ülkeden birisi oldu.

ERDOĞAN İMZA ATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçak KAAN'ın gövdesine 1 Mayıs 2023 tarihini yazarak imza atmıştı. Daha sonra KAAN'ın kokpitinde uçak hakkında bilgi alan Erdoğan, gazetecilere de el sallamıştı.