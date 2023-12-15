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Türkiye'nin otomobili Togg, Vezirköprü'de öğrencilere tanıtıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin otomobili Togg, Vezirköprü'de öğrencilere tanıtıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda Narlısaray İlkokulu ve Ortaokulu'nda Togg otomobili öğrencilere tanıtıldı. Öğrenciler aracı inceledi ve fotoğraf çektirdi. Okul öğretmenleri, Togg otomobilini getiren kişiye teşekkür etti.

Türkiye\'nin otomobili Togg, Vezirköprü\'de öğrencilere tanıtıldı
15.12.2023 - 19:43,
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda Türkiye'nin otomobili Togg öğrencilere tanıtıldı.

Narlısaray İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen yerli malı haftasına yerli ürünlerin yanı sıra Togg da getirildi.

Öğrenciler de Togg'u inceleme fırsatı buldu, araçla fotoğraf çektirdi.

Okul öğretmenlerinden Haluk Yılmaz, kendilerini kırmayarak Togg otomobilini getiren ve öğrencilere sevinç yaşatan kişiye teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Vezirköprü, Türkiye, Samsun, TOGG, Son Dakika

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