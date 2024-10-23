Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış'a, Çekya Ticaret Odaları Birliğinden ödül - Son Dakika
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Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış'a, Çekya Ticaret Odaları Birliğinden ödül

Türkiye\'nin Prag Büyükelçisi Bağış\'a, Çekya Ticaret Odaları Birliğinden ödül

Çekya Ticaret Odaları Birliği tarafından Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'a, Türkiye ile Çekya arasındaki ikili ticaretin geliştirilmesine yönelik katkılarından ötürü, kurumun en üst nişanı olan "Altın Merkür Madalyası" takdim edildi.

23.10.2024 01:46
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Çekya Ticaret Odaları Birliği tarafından Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'a, Türkiye ile Çekya arasındaki ikili ticaretin geliştirilmesine yönelik katkılarından ötürü, kurumun en üst nişanı olan "Altın Merkür Madalyası" takdim edildi.

Başkent Prag'daki birliğin merkezinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Çekya Ticaret Odaları Birliği Başkanı Zdenek Zajıcek, görev süresi boyunca iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolardan 6,5 milyar dolara yükselmesindeki rolü nedeniyle Büyükelçi Bağış'ı tebrik etti.

Zajıcek, yönetim kurulu üyeleriyle beraber kurumun en önemli nişanı "Altın Merkür Madalyası"nı Bağış'a takdim etti.

Büyükelçi Bağış da burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu 5 milyar dolar hedefi yakalamakla kalmayıp üstüne çıkardıklarını söyledi.

Bağış, görevini başarıyla tamamlamış olmasından dolayı sorumluluğunu vicdan rahatlığı ile yakın bir zamanda devredeceğini söyledi.

Büyükelçi Bağış, kazan kazan zemininde gelişen ikili ilişkilerin ve ticaretin daha da artması için hizmet bayrağını devralacak meslektaşı Büyükelçi Metin Feyzioğlu'na, Çekya Ticaret Odaları Birliğine ve her iki ülkenin ekonomi temsilcilerine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Törene Prag Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Berat Demirci Cörüt ile Çek Cumhuriyeti Ticaret Odaları Birliğinin yöneticileri de katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Egemen Bağış, Diplomasi, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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