Türkiye'nin Senegal'deki Deniz Faaliyetleri

23.05.2026 12:06
Türkiye, Senegal'de deniz güvenliği ve savunma işbirliği kapsamında operasyonel görevler icra ediyor.

Türkiye'nin Afrika'daki savunma işbirliği, deniz güvenliği ve bölgesel istikrara katkı faaliyetleri kapsamında, Senegal'de konuşlu deniz karakol unsurlarının görevleri sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kuvvetler, Senegal hava sahası ve deniz yetki alanlarında 18 Mayıs'ta icra edilen keşif-gözetleme uçuşunu emniyetle tamamladı.

Son faaliyetle bölgede icra edilen toplam uçuş, 76 sorti ve 358 saati aştı, uçuş sırasında rutin faaliyetler dışında olağan dışı bir durum tespit edilmedi.

Senegal Deniz Hava Birlik Komutanlığındaki uçak değişim süreci, faaliyet kapsamında dikkati çeken gelişmelerden biri oldu. Donanma Komutanlığına bağlı deniz karakol uçağı, 16 Mayıs'ta Kocaeli'deki Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığından kalkarak, İspanya'daki Rota ve Gran Canaria meydanlarında gerçekleştirilen yakıt ikmallerinin ardından Dakar'a intikal etti.

Görevde bulunan diğer Türk unsuru tarafından Moritanya-Senegal hava sahası sınırında havada karşılanan uçak, daha sonra Dakar'a kol uçuşu düzeninde intikal etti.

Faaliyet kapsamında fotoğraf ve video çekimleri de gerçekleştirildi. Uzun menzilli intikal faaliyeti, Türk Deniz Kuvvetlerinin uzak coğrafyalarda kesintisiz görev icra kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.

Devir-teslim süreci devam ediyor

Bölgede görev yapan her iki deniz karakol uçağının da faal durumda olduğu, görev devir-teslim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda görevi devreden ve devralan uçuş ekiplerinin müşterek katılımıyla standart görev uçuş profili, meydan paternleri ve çevre tanıma faaliyetlerini kapsayan bir uçuş icra edilmesi planlanıyor.

Senegal'de görev yapan Türk deniz karakol unsurlarının operasyonel temposunu koruduğu, uçuş emniyeti ve operasyonel sürekliliğin ön planda tutulduğu belirtildi. Personel ve materyal açısından faaliyetleri etkileyen kritik bir sorun bulunmadığı, Senegal Deniz Hava Birlik Komutanlığının verilecek her göreve hazır durumda olduğu bildirildi.

Senegal'de yürütülen hava-deniz gözetleme faaliyetleri, yalnızca teknik bir görev olmanın ötesinde, Türkiye'nin Afrika'da dost ve müttefik ülkelerle geliştirdiği savunma işbirliği, deniz emniyeti ve müşterek çalışabilirlik kapasitesinin sahadaki yansımalarından biri olarak öne çıkıyor.

Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaşırı bölgelerde kesintisiz görev icra kabiliyetini bir kez daha ortaya koyan bu faaliyetler, Afrika ülkelerinin Türkiye ile savunma ve güvenlik alanında geliştirilen iş birliklerine yönelik artan ilgisini de gözler önüne seriyor.

Kaynak: AA

