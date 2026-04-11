Bakan Bayraktar Somali'de Derin Deniz Sondajına Start Verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali'ye resmi ziyaret kapsamında Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirmek için Mogadişu Limanı'na gelen Çağrı Bey gemisinin karşılama törenine katıldı. Bakan Bayraktar, ziyaretinde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ikili görüşme yaptı ve heyetlerarası görüşmelere katıldı.

Çağrı Bey gemisi, 15 Şubat'ta Türkiye'den yola çıkarak 53 günlük yolculuk sonrası Mogadişu Limanı'na demirledi. Bakan Bayraktar, gemiyi ziyaret ederek operasyon hakkında brifing aldı ve personele başarılar diledi. Karşılama töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve geleneksel gösteriler sunuldu, Somali yetkilileri de konuşmalar yaptı.

Bakan Bayraktar, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, Somali'nin birlik ve bütünlüğünün önemini vurguladı. Ekim 2024'te Oruç Reis gemisinin sismik çalışmalarının ardından, Curad-1 kuyusunun Mogadişu'ya 370 kilometre uzaklıkta açılacağını belirtti. Bu kuyuyla enerjide Somali'de yeni bir dönem açılacağını ifade etti.

Türkiye'nin 2016'dan bu yana dünyanın 4. büyük derin deniz arama filosuna sahip olduğunu hatırlatan Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine değindi. Curad-1'in deniz tabanından itibaren 4 bin metre sondajla toplam 7 bin 500 metre derinliğe ulaşacağını ve dünyanın en derin ikinci deniz sondajı olacağını açıkladı. Sondaj operasyonunun 6 ila 9 ay sürmesi planlanıyor.

Bakan Bayraktar, bu projenin Türkiye-Somali ilişkilerini güçlendireceğini ve uluslararası alanda yeni fırsatlar yaratacağını vurguladı. Projenin bölgesel istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'a teşekkür etti. Konuşmasını Somalice başlatıp bitirerek Somalilerden alkış aldı.