Türkiye'nin Tarımsal İhracatı 32,6 Milyar Dolar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " Türkiye'nin 2002 yılındaki toplam bütün branşlardaki ihracat rakamı 32 milyar dolar civarındaydı. Bugün sadece tarımsal üretimden dolayı gıda ürünleri ihracatı 32,6 milyar dolara ulaştı." dedi.

Bakan Yumaklı, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Çankırı'da, Ilgaz ilçesi Samsun- İstanbul kara yolundaki Çankırı Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışını yaptıktan sonra Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı makamında ziyaret etti.

Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yumaklı, Vali Taşolar ile makamında bir süre görüştü.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın en kritik, en zorlu coğrafyalarından birinde olduğunu söyledi.

Yumaklı, bu yüzden milli şuurun en üst düzeyde tutulması gerektiğini belirterek, "Güçlü ülke, güçlü devlet ve güçlü millet olmak bizler için diğer bütün ülkelere nazaran hayati bir önem taşıyor. Dolayısıyla birliğimizin, beraberliğimizin kıymetini her daim bilmek ve devam ettirmek durumundayız." dedi.

Ülkeye 40 yıldır çok şey kaybettiren terör sorununun da gündemden çıkmak üzere olduğunu dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bütün kurum ve kuruluşlar el ele, omuz omuza verdi, gayret sarf ediyor. Yapılan bu çalışmalarla hepimiz hem ülkemizin terör unsurlarına karşı güvenli hale geldiğini görmüş olacağız hem de yürütülen askeri operasyonların Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'taki terör güçlerinin nefes alamaz duruma getirildiğini de görmüş oluyoruz. Bu konuda kararlılığımızda en ufak bir esnememiz ya da gerilememiz yok. Savunma sanayimizle alakalı geldiğimiz noktanın bugün itibarıyla kendimize güvenimiz, milletimizin kendine güveni hususunda çok özel bir yeri olduğunu söylemem gerekir. Dün ülkemize ekonomik yaptırımlarla ihtiyacımız olanları vermemekle bizleri cezalandıracaklarını düşünenler bugün ülkemizin pırıl pırıl mühendislerinin, genç kardeşlerimizin o üstün çabaları ve gayretleriyle beraber bugün artık bize vermediklerinin çok daha ötesinde milli savunma sanayimizle ilgili ürünleri bizden alır hale gelmiş durumdalar. Elbette bütün bunları topladığımızda terörsüz Türkiye hedefinin bir temenni olmaktan öte bir vakıaya dönüşmüş olduğunu da hepimiz takip ediyoruz, bunun şahidiyiz. İnşallah önümüzdeki günler zarfında daha da netleşecektir bu. Bu süreci akamete uğratmak isteyenler, bunu provoke etmek isteyenler olacaktır. Bunlara, hangi saikle yaparlarsa yapsınlar hiçbir provokasyona ve kötü niyete bizler AK Parti teşkilatları olarak geçit vermeyeceğiz. Geldiğimiz nokta elbette Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, terörsüz bir Türkiye için verilen bir mücadeledir. İnşallah sonuçlarını en güzel şekilde verecek."

Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli sac ayaklarından birisinin de milli ekonomi, milli tarım olduğunu belirterek, "Güçlü tarım olmadan, güçlü bir ekonomiden ya da güçlü bir Türkiye'den bahsetmek mümkün değil. Bizler de tarım projeksiyonumuzu yeni dönemde Bereketin Yüzyılı olarak adlandırdık. Bugün Çankırı'dayız. Çankırı'da Devlet Su İşleri'nden Orman Genel Müdürlüğümüze, Tarım İl Müdürlüğümüzden Doğa Koruma ve Milli Parklara, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüzden su yönetimine kadar bütün başlıklarda bizim bakanlığımızın Çankırı ile ilgili, bugün burada olduğumuz için bunu söylüyoruz ama Türkiye'nin tamamı için gece gündüz çok ciddi bir gayreti ve çabası var. Tarımın Bereketin Yüzyılı olarak Türkiye Yüzyılı'na damga vuracağı bir dönemi hep birlikte inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin tarımsal anlamda Türkiye'nin kronik sorunlarına çözümler getirdiğini söyleyen Yumaklı, "2002 yılında Türkiye'nin üretimiyle bugün gelmiş olduğumuz 137 milyon tonluk üretimi birbiriyle karşılaştırdığımızda kat ve kat artışı ve nereye geldiğimizi görüyoruz. Türkiye'nin 2002 yılındaki toplam bütün branşlardaki ihracat rakamı 32 milyar dolar civarındaydı. Bugün sadece tarımsal üretimden dolayı gıda ürünleri ihracatı 32,6 milyar dolara ulaştı. Türkiye ekonomisinin 3,2 büyüdüğünü söylemek istiyorum 2024 yılında ama tarım sektörü 3,9 büyüdü. Birçok üründe, birçok başlıkta dünyada ilk 10'un içindeyiz. Sizden AK Parti teşkilatları olarak özellikle istirham ediyorum, tarım bitti diyerek moral bozmaya çalışanlara, bizlerin açıklamış olduğu rakamlarla cevap veriniz. Çünkü üzeri balçıkla sıvanamayacak tek şey vardır o da gerçek. Bizler gerçeği her zaman için söyleyeceğiz ve söylemeye devam edeceğiz." dedi.

Çankırı'da yapılan yatırımlara da değinen Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yine çok önemli bir husus, yeşil vatan diyoruz. Çünkü bizim mavi vatanımız var, Anadolumuz var, bir de yeşil vatanımız var. Yeşil vatanla ilgili de içinde bulunduğumuz toprakları ağaçla buluşturmakla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. 23 yılda Çankırı'ya ekilen veya toprakla buluşturulan fidan ve tohum miktarı 77 milyon. Yeter mi, yetmez. Çünkü gözümüzün gördüğü kadar alanda orman varlığımızı mutlaka artırmamız gerekiyor. Çankırı'nın tarımsal üretimdeki yeri özellikle hayvansal üretimle ilgili potansiyeli son derece yüksek. Son 23 yılda Çankırı ilimizdeki büyükbaş hayvan sayısındaki artış yüzde 58, küçükbaş hayvan sayısında yüzde 40, kanatlı sayısında ise yüzde 174'lük bir artış var. TÜİK rakamlarına göre söyleyeyim, süt üretimindeki artış yüzde 304, üç katından fazla artmış. Biz şimdi bunları daha da ileriye götürmek için 5 yıllık plan açıkladık. Bu 5 yıllık planın da Çankırı'daki girişimciler tarafından, üreticiler tarafından çok yoğun bir ilgiyle karşılandığını biliyorum. İnşallah bu da Çankırı başta olmak üzere memleketimize çok önemli kazançlar getirsin diyorum."