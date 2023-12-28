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Türkiye'nin tek canlı dikitleri akademisyenler tarafından incelendi - Son Dakika
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Türkiye'nin tek canlı dikitleri akademisyenler tarafından incelendi

Balıkesir'de düzenlenen 2. UNESCO Jeoparkları Çalıştayı'na katılan akademisyenler, Türkiye'nin tek canlı dikitlerini inceledi. Hisaralan Jeositi'ndeki jeolojik oluşumları yerinde inceleyen heyet, turizm alanlarını ve jeotermal yatırımları da gezdi. Balıkesir Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve 23 belediyeyi içine alan bir jeopark belediyeler birliği kuruldu ve bölge Ulusal Jeoparklar Ağı'na dahil edildi. Türkiye'nin ikinci uluslararası jeoparkı olma yolunda ilerleyen Hisaralan Jeositi, yerel kalkınma modeli olarak halkın geçim kaynaklarını arttırmayı ve doğal mirası korumayı hedefliyor.

Türkiye\'nin tek canlı dikitleri akademisyenler tarafından incelendi
28.12.2023 - 20:23,  Güncelleme: 20:25
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Türkiye'nin tek canlı dikitleri akademisyenler tarafından incelendi

BALIKESİR - Balıkesir'de düzenlenen 2. UNESCO Jeoparkları Çalıştayı'na katılan akademisyenler, Türkiye'nin tek canlı dikitlerini inceledi.

UNESCO Türkiye Birliği Komisyonu Başkanvekili Nizamettin Kazancı ve Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden çalıştaya katılan akademisyenler ve öğrenciler, Türkiye'de tek olan ve dünyada nadir görülen Hisaralan Jeositi'ndeki jeolojik oluşumları yerinde inceledi. Heyet, inceleme gezisinin ardından ilçedeki turizm alanlarını ve jeotermal yatırımları gezdi. Kafileye detaylı bilgiler veren Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Hisaralan ile başlayan bir hayalin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın destekleri ile Balıkesir, İzmir ve Çanakkale'yi de kapsayan büyük bir projeye dönüştüğünü belirtti. Başkan Yavaş, "Buradaki yeryüzü şekilleri hakikaten görülmeye değer. Binlerce metre derinlikten 100 dereceyi bulan bir sıcaklıkta yeryüzüne su çıkıyor. Bu suyun oluşturduğu milyonlarca yılda oluşan şekiller var burada. İncelendiğinde yerin altında ne var ne yok bizlere gösteren ve sadece bugün Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde görülebilen farklı şekiller mevcut. Bizler burada bir fikirle Balıkesir'in tamamını kapsayan, Çanakkale ve İzmir'in belirli bölgelerini içine alan bir jeopark projesini geliştirdik. Balıkesir Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve 23 belediyeyi içine alan bir jeopark belediyeler birliği de kuruldu. Yapılan çalışmalar neticesinde burası Ulusal Jeoparklar Ağı'na dahil edildi. Bugün de Türkiye Ulusal Jeoparklar Ağı UNESCO Komite Başkanı Nizamettin Kazancı ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden üniversitelerdeki hocalarımızla burada birlikte olduk. Onlara bölgeyi tanıttık, istişarelerde bulunduk. Aslında bir yerel kalkınma modeli olarak jeoparkın önemi halkın geçim kaynaklarını arttırabilmek, dışarıdan insan getirebilmek, yeryüzünde oluşan şekilleri insanlara tanıtabilmek. Böyle bir farkındalık ile dünyadaki 174 tane jeopark ağından birisi, Türkiye'nin de ikinci uluslararası jeoparkı olma yolunda ilerleyen bir yer. Ulusal olduk, inşallah yakın zamanda uluslararası ağa dahil olacağız" dedi.

UNESCO Türkiye Birliği Komisyonu Başkan Vekili ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği Başkanı Nizamettin Kazancı ise, sahada önemli düzenlemeler yapıldığını gördüklerini belirterek, "Bu önemli bir gelişmedir. İda Madra Jeoparkı ulusal jeopark oldu zaten, küresel jeopark da olacaktır. Büyük zenginliği var. En önemli zenginliği de yerel yönetimlerin, başta Sındırgı Belediye Başkanı olmak üzere büyükşehir belediye başkanı ve büyük ekibin de bu konuda ısrarlı kararlı, samimi olmalarıdır. Bunun gelişmesini UNESCO Milli Komisyonu olarak da sonuna kadar destekliyoruz. Çünkü ülkemizin görünürlüğü olacaktır. Doğayı koruma konusunda da sadece yerel yönetimlerimize iş düşmüyor. Her bir vatandaşımıza ayrı ayrı iş düşüyor. Özellikle bu alanları temiz tutarak, bu doğa mirasına sahip çıkmalıyız. Burası yerel kalkınmanın da bir örneği olacak, Sındırgılı vatandaşların ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

İda Madra Jeoparkı Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Soykan da benzerine nadir rastlanan oluşumları görmek için herkesi Hisaralan Jeositi'ne davet etti.

İda Madra Jeoparkı, 2020 yılında UNESCO'ya yapılan başvuru sonucu 2022 yılı sonunda Ulusal Jeoparklar Ağı'na dahil edildi. Uluslararası Jeoparklar Ağı'na dahil olmak için çalışmalar devam ederken, yürüyüş rotalarının ve tabelalandırma çalışmalarının yapıldığı Hisaralan Jeositi bugüne kadar on binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Kaynak: İHA
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Nizamettin Kazancı, Balıkesir, Hisaralan, Türkiye, Çevre, Güncel, Son Dakika

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