Türkiye'nin Ticaret Atağı ve Suudi Arabistan ile Vize Kolaylığı - Son Dakika
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Türkiye'nin Ticaret Atağı ve Suudi Arabistan ile Vize Kolaylığı

21.07.2026 10:57
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Ticaret Bakanlığı, 57 ülke ile temaslar yaparak ticari diplomasi atağını güçlendirirken, Suudi Arabistan'a taşımacılık için yeni vize kolaylıkları getirildi.

6 Nisan 1920

1- Yılın ilk yarısında 57 ülkeyle ticari diplomasi atağı

Ticaret Bakanlığı, bu dönemde ihracatın artırılması ve yatırım ortamının güçlendirilmesi amacıyla söz konusu ülkelerle 152 üst düzey temas gerçekleştirirken, STA, JETCO ve KEK gibi işbirliği mekanizmaları aktif şekilde işletildi

Bu dönemde Birleşik Krallık ile STA güncelleme müzakereleri hızlanırken, Kanada ve Kosta Rika ile yeni anlaşmalar için adım atıldı

(Serhat Tutak/Ankara)

2- Suudi Arabistan'a taşımacılık yapacak şoförlere vize kolaylığı devrede

Suudi Arabistan tarafıyla yürütülen görüşmeler neticesinde, çok girişli kara taşımacılığı vizesi bir yıl süreyle 300 Suudi riyali karşılığında, tek girişli transit taşımacılık vizesi ücretsiz verilecek

Suudi tarafınca kara yoluyla taşıma yapacak profesyonel sürücüler için daha önce olmayan bir vize kategorisi oluşturuldu

(Mertkan Oruç/Ankara)

3- Türkiye'nin desteğiyle yapılan Cambridge Merkez Camisi, İngiltere Kralı'nın tarihi ziyaretine ev sahipliği yaptı

Cambridge Cami Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Zeynep Coşkun Koç:

"İlk defa bir İngiliz kralı resmi bir cami ziyareti gerçekleştirdi. Daha önce annesi Kraliçe (Elizabeth), 2002 yılında bir cami ziyareti gerçekleştirmişti ama 20 senedir bir ziyaret olmamış ve bir kral da daha önce resmi olarak bir camiyi ziyaret etmemiş"

19 yaşında Müslüman olan İngiliz araştırmacı ve yazar Abdülhakim Murad:

"Bugün, topluluklar arasında kaygı, belirsizlik ve bilgisizliğin olduğu bir dönemde İngiltere'deki Müslüman toplumu için sembolik açıdan önemli bir gündü"

(Zuhal Demirci/Cambridge) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Fitch Ratings: Türkiye ekonomisi dayanıklı, not artışı için uluslararası rezervler yakından izleniyor

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales:

"Artan belirsizliğe ve rezervlerdeki düşüşe rağmen, Türkiye'nin politika düzenlemeleri enflasyon beklentileriyle ilgili kazanımları korumak veya önemli bir tersine dönüşü engellemek yönünde"

"Türkiye için nispeten yüksek olan dış finansman ihtiyaçlarıyla birleştirildiğinde, rezervlerdeki iyileşmenin kalıcı olması çok önemli. Türkiye'nin rezervlerinin yıl sonu itibarıyla mevcut seviyenin biraz daha üzerinde olmasını bekliyoruz ama bu iyileşmenin kalıcılığı belirleyici"

(Nuran Erkul/Londra)

5- Türkiye'nin küresel ölçekte güvenilir inovasyon ortağı olarak anlatılması önerisi

DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul:

"Dijital hizmet ihracatında iyi yazılım geliştirmek tek başına yeterli değil. Türkiye'yi dünyaya yalnızca bir üretim veya tüketim pazarı olarak değil, güvenilir bir inovasyon ortağı olarak anlatmalıyız"

DIGITALEUROPE Genel Direktörü Cecilia Bonefeld-Dahl:

"Daha rekabetçi, güvenli ve dayanıklı bir dijital geleceği şekillendirecek politikalar ve teknolojiler konusunda yakın işbirliği içinde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz"

(Yunus Türk/İstanbul)

6- Türkiye'de haziran yağışları geçen yıla göre yaklaşık 2 katına çıktı

Haziran yağışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 artarken, tüm bölgelerde geçen yılın üzerinde yağış kaydedildi

İl genelinde en fazla yağış metrekareye 121,1 kilogramla Rize'de, en az yağış 0,3 kilogramla Mardin'de görüldü

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

7- İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 69. maçına çıkacak

Turuncu-lacivertli ekip, 2015-2016 sezonundan bu yana 9 kez yer aldığı Avrupa kupalarında 26 galibiyet, 17 beraberlik, 25 mağlubiyet yaşadı

(Emre Doğan/İstanbul) (Grafikli)

8- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 8. kez finallerde oynayacak

Türkiye, 2018'den bu yana düzenlenen organizasyonda, 8. kez finallerde boy gösterecek

Milliler, çeyrek finalde Giovanni Guidetti yönetimindeki Kanada ile karşılaşacak

(Çağlanur Tuncel/Makau)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Ticaret Atağı ve Suudi Arabistan ile Vize Kolaylığı - Son Dakika

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