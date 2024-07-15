Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni Gerçekleştirildi

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.

15.07.2024 17:24
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Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.

Başkent Tunus'ta yer alan Büyükelçilik binasında Türk kurum temsilcileri ve çalışanların katılımıyla düzenlenen tören, 15 Temmuz şehitlerinin anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesindeki Tunus Uluslararası Maarif Okulu öğrencileri, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu ardından Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini seslendirdi.

Törende konuşan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, aziz Türk milleti ve kahraman güvenlik güçleri sayesinde bozguna uğratıldığını söyledi.

Demircan, milletin zaferiyle sonuçlanan 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları unutmamak için anma töreni düzenlenmesinin önemini vurguladı.

FETÖ'nün yurt dışı yapılanması ile mücadelenin önemine dikkati çeken Büyükelçi Demircan şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanlığımız, yabancı muhataplarımızla yaptığımız temaslarda, örgütün faaliyet gösterdiği ülkelerde, kendisine siyasi ve ekonomik nüfuz alanları yaratmayı amaçladığı, bu doğrultuda kanunları ihlal etmekten çekinmediği, adeta bir suç ve istihbarat örgütü gibi çalıştığı, kendisini lanse etmeye çalıştığı gibi eğitim ve hayır işleriyle uğraşan toplumsal bir hareket değil, siyasi ve ekonomik emelleri bulunan, karanlık ve sinsi bir terör örgütü olduğunu, dolayısıyla ciddi bir güvenlik tehdidi yarattığını somut örnekleriyle vurgulamaktadır."

Demircan, 15 Temmuz'da ülkelerine kahramanca sahip çıkan şehitleri rahmet ve şükranla andığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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